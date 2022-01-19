Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікому вірити

Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікому вірити

Символ цього місячного дня – павукова сітка, яка може затягнути будь-яку людину, якщо вона відмовиться бути уважною та обережною.

Символ цього місячного дня – павукова сітка, яка може затягнути будь-яку людину, якщо вона відмовиться бути уважною та обережною.

Час, коли не можна нікому вірити на слово, йти на поводу у людей, які викликають сумніви і надають тиск. Необхідно відмовитися від нових ідей та пропозицій – вони можуть виявитися помилкою, ілюзією та обманом. Також небажано комусь щось обіцяти – стримати своє слово через найрізноманітніші причини, найімовірніше, не вдасться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 січня для Овнів

Протистояти поганому настрою, який може супроводжувати вас з самого ранку, необхідно за допомогою активних і бажано позитивних дій, наприклад спорту або хобі, якщо воно пов'язане з рухом.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 січня для Тельців

Від спілкування, до якого вас можуть активно схиляти люди, що оточують вас, потрібно ухилятися — нічого корисного для себе ви з цих розмов не почерпнете, та й задоволення від них, на жаль, не отримаєте.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 січня для Близнята

Головне стосовно близьких людей – стримувати свої емоції: так, у якісь моменти вони можуть бути нестерпними, але це рідні вам люди, інших у вас не буде, тому необхідно виявляти терпіння.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 січня для Раків

Не варто звертати увагу на критичні зауваження, які ви можете почути на свою адресу: вони свідчать не про ваші недоліки, а про внутрішні проблеми тих, хто їх висловить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 січня для Левів

Від швидкого і нескладного підробітку, який можуть запропонувати вам сьогодні, краще відмовитися — нічого, крім метушні та порожніх клопотів, він вам не принесе, і це — у кращому випадку.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 січня для Дів

Необхідно відмовитися від оформлення фінансових документів будь-якої складності: гайфмовірніше, вони підписуватимуться поспіхом, через що можна пропустити серйозну помилку, зокрема друкарську.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 січня для Терезів

Важливо відмовитися від спілкування з токсичними людьми, які, як на зло, напрошуватимуться на розмови: для того, щоб їм відмовити, годиться будь-який – навіть не найповажніший – привід.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 січня для Скорпіонів

Зіткнувшись із заздрістю когось із близьких друзів, не поспішайте ображатись на цю людину і піддавати її анафемі: спробуйте увійти в її становище – конкуренцію з вами витримає не кожен.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 січня для Стрільців

Сварку з близькою людиною, яка можлива цього дня, легко уникнути: за перших ознак того, що атмосфера розжарюється, потрібно перевести неприємну розмову в іншу площину – це допоможе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 січня для Козорогів

Важливих рішень, що стосуються особистого життя, цього дня краще не ухвалювати – легко помилитися та привести стосунки у глухий кут, виплутатися з якого буде не так просто, як здається.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 січня для Водоліїв

Спілкування з людьми, які викликають у вас роздратування, необхідно скоротити до мінімуму, хоча зовсім відмовитись від розмови ви, швидше за все, не зможете.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 січня для Риб

Особливої уваги з вашого боку вимагатимуть найуразливіші члени сім'ї – маленькі діти та літні родичі: намагайтеся провести з ними якнайбільше часу.

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