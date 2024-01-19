Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: день вдалий для спілкування

Щоправда, для того, щоб отримати бажаний результат, потрібно буде попрацювати — даремно ніхто нічого не отримає. Час також дуже вдалий для спілкування, особливо це стосується близьких людей — друзів та родичів. Воно принесе не тільки задоволення, а й користь: порада, яку хтось із них дасть, допоможе знайти відповідь на важливе запитання.

Овен

День – благо він вихідний – бажано присвятити дітям, щоб потім не з'ясувалося, що вони виросли поза увагою батьків, а тим, у кого їх поки що немає, треба згадати про літніх родичів.

Телець

За яку б справу ви не взялися – з урахуванням вихідного можна припустити, що вона стосуватиметься вирішення побутових питань, найголовніше – вірити в себе: пам'ятайте, що ви впораєтеся з будь-яким викликом.

Близнята

День доведеться присвятити підтягуванню робочих хвостів, які ви перенесли з буднів на вихідні, але, не зробивши цього, ви зламаєте графік наступного тижня і не зможете зробити все заплановане.

Рак

День сприятливий для доведення до ладу домашніх справ, які з якоїсь причини було відкладено вами на потім, настав час або – нарешті! — завершити їх, або забути про ці «недоробки» назавжди.

Лев

День принесе вам максимальну кількість позитивних емоцій, але – з однією умовою: хоч би яким був ваш настрій – не замикайтеся в собі, намагайтеся якнайбільше спілкуватися з людьми.

Діва

Не варто лізти зі своїми порадами до тих, хто вас про них не просить: навіть якщо ви дійсно будете краще знати, як вчинити в цьому випадку, дайте людині самій визначитися з тим, що вона хоче отримати в результаті.

Терези

Час сприятливий для серйозної розмови з близькою людиною: схоже, настав час відсунути в бік образи і обговорити всі проблеми, що існують між вами – найімовірніше, вони випаруються у вас на очах.

Скорпіон

На цей день можна планувати будь-які заходи, пов'язані з рідними та друзями: можна призначати зустрічі, влаштовувати спільні прогулянки, ходити до кіно та театру і просто влаштовувати сімейні посиденьки.

Стрілець

Для поганого настрою, який може «накрити» вас від самого ранку, не існує реальних підстав, тому бажано відкинути все погане і налаштуватися на позитив, наприклад, зайнявшись своїм хобі.

Козоріг

Не варто чинити опір бажанню робити добрі справи, навіть якщо хтось із близьких переконуватиме вас у їхній недоцільності – мовляв, ви не Сонце – всіх не обігрієте: дійте так, як підказує внутрішній голос.

Водолій

Велика ймовірність несподіваних – і дуже приємних – подій у особистому житті: оскільки існує безліч варіантів розвитку сюжету, підготуватися до всіх неможливо – залишається лише чекати.

Риби

Не варто вірити на слово людині, яку ви бачите вперше в житті, навіть якщо на перший погляд вона викличе довіру — цього дня активізуються шахраї: не встигнете озирнутися, як залишитеся без грошей.

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