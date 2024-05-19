Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми зможемо відкрити давню таємницю

День, коли життя, зробивши повний поворот "колеса", повертає нас до вихідної точки.

В такі часи ми – ненароком чи навмисно – повертаємося в минуле, щоб "закрити" незавершені справи і проєкти, а це означає, що до нових починань братися не варто – треба закінчити старі, відкладені до довгої скриньки. Також протягом дня може неодноразово виникати відчуття дежавю – це дасть змогу розкрити давню таємницю, яка не давала спокою тривалий час.

Овен

Будь-які – навіть не найзначніші – фінансові операції краще перенести на інший день: невелика помилка під час оформлення рахунків за комунальні послуги може спричинити серйозну плутанину.

Телець

Серед ідей, які сьогодні спадатимуть вам на думку, трапляться по-справжньому путні – намагайтеся їх якось зафіксувати, щоб не забути, найкраще – записати для пам'яті.

Близнята

Не варто спілкуватися з людьми, з якими ви в минулому розлучилися через сварку: спогад про ту ситуацію може стати причиною нового – ще серйознішого й неприємнішого – конфлікту.

Рак

Складуться сприятливі умови для примирення з людиною, яку ви образили деякий час тому: зізнайтеся їй у тому, що були помилялися, і вона охоче піде вам назустріч та забуде всі розбіжності.

Лев

Сьогодні представникам вашого знака можна – хоча б на якийсь час – забути про людей навколо і подумати про себе – приділити увагу своєму душевному, а заразом і фізичному стану.

Діва

Цього дня, як жодного іншого, необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи в стані роздратування, ви легко можете наговорити таке, про що згодом сильно шкодуватимете.

Терези

Сьогодні вам знадобиться вся ваша ваша доброзичливість і товариськість: люди навколо вас потребуватимуть душевного тепла й уваги – не соромтеся їм це дарувати.

Скорпіон

Не варто заглиблюватися у спогади, навіть якщо вони будуть дуже приємними: таким чином ви ризикуєте загубитися в часі та підійти до подій сьогоднішнього дня з мірками вчорашнього.

Стрілець

Розуміння того, як правильно вибудовувати подальші стосунки з близькою людиною, які тривалий час не складалися у вашій свідомості, прийде до вас начебто само собою – точніше, від зірок.

Козоріг

Вам сьогодні бажано максимально відгородитися від навколишнього світу – скоротити спілкування, не відвідувати місця масового скупчення людей: це дасть вам можливість уникнути прикрих конфліктів і сварок.

Водолій

Не намагайтеся довести комусь свою правоту: по-перше, вам це однаково не вдасться, а по-друге, залиште іншій людині право на власну точку зору – всі не можуть думати однаково.

Риби

Необхідно скористатися можливістю вивести на новий – більш близький – рівень стосунки з кимось із важливих для вас людей: від цього часу ви почнете краще розуміти одне одного.

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