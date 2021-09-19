Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна стати жертвою шахраїв

День негативної енергетики, що робить людину слабкою, залежною від негативних життєвих факторів і вразливою.
Втім, багато хто з нас можуть проявити себе і з протилежної точки зору: на поверхню можуть вийти не найкращі якості людського характеру — заздрісність, жадібність, брехливість, схильність до скандалів. Також велика ймовірність стати жертвою непорядних людей і просто шахраїв, тому важливо проявляти максимальну обережність.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 вересня для Овнів
Успіху доможуться тільки ті, хто від самого ранку складе докладний детальний план і буде дотримуватися його, не відволікаючись на вирішення другорядних питань, які забирають час і сили, але не приносить користі.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 вересня для Тельців
День, коли необхідно відмовитися від алкогольних напоїв, навіть якщо привід для їх вживання буде здаватися більш ніж вагомим: наслідки — у вигляді емоцій, що вийшли з-під контролю, — можуть виявитися неприємними.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 вересня для Близнят
Отримати серйозні професійні результати зможуть тільки ті, хто добре уявляє собі, чого саме хоче досягти, інші будуть безглуздо — як в лісі — "блукати" від однієї мети до іншої.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 вересня для Раків
З поганим настроєм, який може накрити вас від самого ранку, необхідно боротися з усіх сил, в іншому разі вас накриє депресія, яку вдасться здолати лише медикаментозними способами.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 вересня для Левів
День категорично не підходить для великих фінансових операцій, якщо, звичайно, ви не хочете стати жертвою шахраїв і згодом побиватися через свої квапливість і недалекоглядність.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 вересня для Дів
Обговорюючи свої професійні ідеї з колегами, ви поставите їх у незручне становище: спокуса здійснити їх замість вас буде настільки великою, що вони не зможуть їй противитися.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 вересня для Терезів
Накопичене до цього часу невдоволення може — несподівано для вас самих — виплеснутися у вигляді негативних емоцій — на близьких людей, тому що вони завжди перебувають під рукою — важливо тримати себе в руках.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 вересня для Скорпіонів
Братися за нову захопливу, але трудомістку справу, потрібно тільки в тому разі, якщо ви впевнені, що вам вистачить сил на її реалізацію: працювати доведеться довго і наполегливо, так що необхідно все розрахувати.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 вересня для Стрільців
Не варто приймати на свій рахунок різкі слова або двозначний жарт: швидше за все, йтиметься про когось іншого, а ваша недовірливість обумовлена накрученістю, характерною для цього дня.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 вересня для Козорогів
Сьогодні не найкращий день для того, щоб боротися зі злом в будь-якому його вигляді: воно сьогодні настільки сильне, що великий ризик постраждати — необхідно відійти вбік і почекати, поки воно ослабне.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 вересня для Водоліїв
Цього дня ви зможете стати свідком того, що в житті все-таки існує справедливість: людина, яка скривдила вас, практично одразу ж дізнається, що таке закон бумеранга і як він діє.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 вересня для Риб
Великі фінансові операції сьогодні під забороною: замість очікуваного прибутку вони можуть принести прикрі збитки, так що рекомендується не поспішати і почекати з ними.
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