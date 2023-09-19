Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли розумова робота переважає над фізичною

День, коли розумова робота переважає над фізичною – від неї зазвичай буває більше практичної користі.

У зв'язку з цим від активних дій краще відмовитися – варто провести час у тиші та спокої, розмірковуючи про можливі професійні перспективи. Також у цей час можна отримати відповіді на важливі – передусім життєві – питання, головне, дослухатися до того, що "казатиме" Всесвіт – цінність його рекомендацій годі переоцінити.

Овен

Дуже важливо тримати дистанцію з людьми у своєму оточенні – особливо тими, хто не належить до вашого ближнього кола: їхнє біополе може негативно вплинути на ваше, що не найкращим чином позначиться на настрої.

Телець

Навіть якщо у вас немає справи, яку потрібно обов'язково завершити саме сьогодні, пустопорожнє проведення часу категорично не рекомендується – воно зіб'є вас з ділового темпу.

Близнята

На вас чекає один із найщасливіших днів у всьому місячному циклі – головне, не чекати на милість від зірок, а самим налаштуватися на позитив, тоді все задумане втілиться в життя практично без зусиль.

Рак

Тим, хто давно збирався розставити крапки над "і" у стосунках із коханою людиною, варто скористатися сприятливими обставинами – сьогодні легко вдасться порозумітися з нею.

Лев

День однаково сприятливий як для професійних, так і для господарських справ – головне, щоб дії були спокійними й розміреними, від поспіху користі не буде.

Діва

На вас сьогодні зійде щось на зразок осяяння – воно дозволить легко і просто розрулити непросту життєву ситуацію, над вирішенням якої ви ламаєте голову вже доволі давно – воно виявиться зовсім не складним.

Терези

Ухвалюючи рішення щодо того, як вчинити в тій чи іншій ситуації, порадьтеся з людиною, якій беззастережно довіряєте – вона зможе зупинити й зафіксувати ваш внутрішній "маятник".

Скорпіон

День сприятливий для примирення з близькою людиною, з якою ви на лиху годину посварилися останнім часом: сьогодні вона буде схильною до переговорів, а отже, вам вдасться виправдатися перед нею.

Стрілець

Відповідь на важливе для вас – життєве чи професійне – питання прийде із зовсім несподіваного боку: цілком можливо, що почуєте ви її від людини, яку бачите вперше у житті.

Козоріг

Представникам знака, які давно збиралися, але з якоїсь причини не могли зробити велике придбання, не варто зволікати: сьогодні вони зможуть купити якісну річ, яка прослужить довгі роки.

Водолій

Незважаючи на те, що зі здоров'ям у представників знака все гаразд, сьогодні необхідно його поберегти: важливо остерігатися травм, переохолодження і харчових отруєнь.

Риби

Все, що може відбуватися з вами цього дня, матиме глибинний зміст, тому важливо звертати увагу на будь-які випадки, які не вкладатимуться у звичну картину – вони не випадкові.

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