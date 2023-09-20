Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли всім потрібно робити добро

День, коли добро треба робити абсолютно всім – навіть тим людям, які зовсім на нього не заслуговують.

Під найсуворішою забороною перебувають не лише злі вчинки, а й недобрі помисли: вони миттєво повернуться бумерангом до тих, хто "запустив" їх у простір. Час також сприятливий для відновлення справедливості щодо тих, кого незаслужено образили: робити це потрібно за найменшої нагоди.

Овен

Можливо, хтось, кому ви колись зробили добру справу, захоче, нехай і через певний час, віддячити вам – у жодному разі не відмовляйтеся, людина зробить це від щирого серця.

Телець

Ініціатива, яку ви виявите сьогодні у вирішенні робочих питань, приверне до вас увагу керівництва – його схвалення торкнеться не лише професійних, а й фінансових перспектив.

Близнята

Не варто приховувати таланти, які ви отримали від батьків і природи, їхня демонстрація сьогодні може відкрити нову сторінку вашого життя – причому не лише у професії, а й в особистому житті.

Рак

Притаманна вам скромність сьогодні – як ніколи – заважатиме досягти поставленої мети, тож якщо хочете добитися свого, вірте у власні сили і не соромтеся виходити з тіні та активно діяти.

Лев

Не можна пускати справи, якими ви займаєтеся, на самоплив: навіть якщо вам здається, що все у вас рухається згідно з планом, контроль не завадить, інакше все може рушити в бік, протилежний потрібному.

Діва

Використовуйте потужну енергію, приплив якої ви сьогодні відчуєте, для роботи над складними процесами, які довго очікували своєї участі саме через рідкісну трудомісткість.

Терези

Сьогодні ви можете поєднати приємне з корисним: зірки обіцяють особливий успіх у тих справах, якими ви займаєтеся із задоволенням, тому частину робочого часу можна присвятити своєму хобі.

Скорпіон

Як би вас сьогодні не дратували люди навколо, намагайтеся поставитися до них доброзичливо – вас здивує їхня реакція, яку ви внаслідок цього отримаєте: виявиться, що бути добрим… вигідно.

Стрілець

Нікому нічого не обіцяйте, якщо не будете не на сто, а на двісті відсотків упевнені, що зможете дотриматися свого слова, інакше людина, яку ви підведете, може серйозно на вас розсердитися.

Козоріг

Незважаючи на властиву вам скупість, подумайте про те, як ви можете – зокрема й матеріально – допомогти комусь з оточення: ви зрозумієте, що бути щедрою людиною легко і приємно.

Водолій

Якщо ви давно збиралися вирушити до якогось чиновницького кабінету, зробіть це сьогодні: ваше питання – зовсім несподівано для вас, налаштованих на тривалу "боротьбу" – вирішиться швидко і просто.

Риби

Досягти серйозних результатів у роботі допоможе натхнення, яке сьогодні зійде на вас від самого ранку: під його впливом ви зможете зробити набагато більше, ніж запланували спочатку.

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