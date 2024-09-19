Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день різкого спаду енергії

День різкого спаду енергії, внаслідок чого ми стаємо безвільними, апатичними і байдужими до людей, що оточують нас, і світу загалом.
У таких обставинах складно зберегти свою індивідуальність, яка опиняється під чужим впливом – як ситуації, так і людей із поганими намірами. Пішовши на поводі і в перших, і в других, можна в результаті виявитися зовсім не там, де планували спочатку, і отримати не те, на що розраховували, тому будь-якому негативному впливу ззовні необхідно протистояти, а ще краще – активно чинити опір.
Овен
Як би дивно і непослідовно не поводилися люди, що оточують вас, не реагуйте на їхні витівки – йдіть до мети, яку ви перед собою поставили, і не реагуйте на чужі – відволікальні – маневри.
Телець
Перед тим, як складати плани на наступний тиждень, необхідно провести своєрідну роботу над помилками: проаналізувати дії попереднього періоду та врахувати всі хиби, щоб не повторити їх.
Близнята
Найголовніше у вирішенні професійних завдань – не метушитися: якщо хапатися за одне, то за інше, не вдасться довести до ладу жодну справу, тому бажано вибрати один напрям і не відволікатися на інші.
Рак
Не варто приймати на віру чужу думку лише тому, що її висловлює симпатична – або шанована вами – людина: керуватися можна винятково власними міркуваннями.
Лев
Важливо звернути увагу на сни цієї місячної доби – вони можуть підказати вирішення «завислого» складного питання, але лише за умови, що вам вдасться правильно їх розшифрувати.
Діва
День напередодні вихідних не підходить для серйозних справ, якої б сфери життя – професійної чи господарської – вони не стосувалися, оскільки нічого розумного здійснити не зможете – краще присвятити цей час відпочинку.
Терези
Необхідно звести до мінімуму спілкування з оточенням – взаєморозуміння досягти, на жаль, не вдасться, натомість приводів для конфліктів – найчастіше, на порожньому місці – виявиться більш ніж достатньо.
Скорпіон
День сприятливий для підготовки до важливих проєктів, запланованих на понеділок: якщо вам вдасться підтягнути всі «хвости», на початку наступного тижня можна буде не марнувати час і одразу ж взятися за роботу.
Стрілець
Не варто «гнатися» одночасно за двома – і більше – професійними «зайцями»: оскільки «наздогнати» в результаті не вдасться жодного, залишиться відчуття прикрощів за витрачений безцільно час.
Козоріг
Від самого ранку вами можуть заволодіти невластиві представникам вашого знака лінощі – напередодні вихідних немає необхідності боротися з ними, має сенс собі відпочити – хоча б недовго.
Водолій
Небажано займатися складними і такими, що вимагають великої кількості сил та часу, справами: закінчити їх до вихідних вам однаково не вдасться, а до понеділка може виявитися, що ваші пріоритети змінилися.
Риби
Ухвалення важливого рішення, до необхідності якого підштовхує вас оточення, необхідно відкласти до початку наступного тижня – сьогодні вам не вдасться об'єктивно зіставити усі докази «за» та «проти».
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