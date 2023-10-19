Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли дається взнаки інтуїція

День, коли дається взнаки інтуїція – за її допомогою можна знайти відповіді навіть на найскладніші – і «завислі» – питання.

Від активних дій – як у професійній, так і в побутовій сфері – зірки рекомендують утриматися, однак успіхом вони не увінчаються. Зате можна планувати майбутні проєкти: завдяки прозорливості, яка буде властива нам цього дня, вдасться скласти максимально реальні та водночас успішні плани.

Овен

Чим би ви сьогодні не займалися, на вас чекає успіх – не тільки кар'єрний, а й фінансовий, тому можна як продовжувати розпочаті раніше, але відкладені справи, так і ставати до реалізації нових проєктів.

Телець

Успішними цього дня виявляться будь-які справи, але представники вашого знака найкраще зосередитися на вирішенні фінансових питань – не лише можна, а й потрібно підписувати договори та укладати угоди.

Близнята

Вирішення професійних питань бажано запланувати на першу половину дня, а другу – благо, на календарі п'ятниця – присвятити рідним та близьким людям, а також друзям, з якими ви давно не бачилися.

Рак

У вирішенні професійних питань неоціненну допомогу нададуть знайомі, яких варто звернутися за необхідною допомогою – користь від давніх зв'язків ще ніхто не скасовував.

Лев

День сприятливий як для роботи, так і для відпочинку: п'ятниця плавно переходить у вихідні, тому другу половину можна присвятити улюбленому заняття або наведенню ладу в будинку.

Діва

Добре підуть справи, з якоїсь причини відкладені на якийсь час у довгу скриньку: вдасться не тільки надолужити втрачене, а й зробити гарний професійний зачин на найближче майбутнє.

Терези

Не можна ігнорувати знаки, які в цей час надсилатимуть представникам вашого знака вищі сили: цілком можливо, що вони хочуть вам повідомити щось дуже важливе і, що має особливе значення, приємне.

Скорпіон

Намагайтеся з самого ранку налаштуватися на діловий лад і скласти максимально чіткий план дій, який вам необхідно зробити – у такому разі ви зможете зробити все і більше.

Стрілець

Сьогодні вдалими будуть будь-які переговори – як ділового, так і особистого характеру, тому якщо вам необхідно досягти важливої домовленості, призначайте зустріч саме на цей день.

Козоріг

Відмовтеся від негативних думок і недобрих висловлювань на адресу людей, що вас оточують, навіть якщо вони об'єктивно їх заслуговуватимуть – пам'ятайте про бумеранг, який сьогодні буде особливо активним.

Водолій

День, незважаючи на фінал тижня, сприятливий для оформлення важливих документів – насамперед у державних установах, які сьогодні зірки радять вам відвідати в обов'язковому порядку.

Риби

Чим доброзичливіше ви будете дивитися на навколишній світ, тим більше він буде ласкавий до вас, тому не скупіться на позитив, усмішки, хороші слова та компліменти на адресу тих, хто перебуває поруч.

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