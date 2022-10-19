Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна планувати важливі справи та проєкти

Негатив попередніх двох днів йде чи перетворюється на позитив – сила енергії залишається, головне – не витрачати її марно.
День сприятливий для будь-яких проєктів, які так чи так пов'язані з творчістю: її рекомендується привносити навіть у розв'язання суто технічних – далеких від "лірики" – завдань. На цей час можна планувати презентації важливих проєктів – "товар" вдасться показати обличчям.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 жовтня для Овнів
На непорозуміння у взаєминах із другою половинкою не варто звертати уваги: дрібні конфлікти бувають у всіх, не варто гнівити бога і робити, образно кажучи, із мухи слона.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 жовтня для Тельців
День сприятливий для облагородження навколишнього простору, і почати в цьому плані бажано з власного будинку — наприклад, стати до ремонту або хоча б влаштувати генеральне прибирання.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 жовтня для Близнят
У тих з вас, хто поки що не знайшов особистого щастя, відкривається світла смуга: сьогодні ви можете як зустріти людину, з якою захочете провести все життя, так і отримати пропозицію руки та серця.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 жовтня для Раків
Зірки наполегливо рекомендують вам сьогодні помріяти: будь-які – навіть найсміливіші – бажання вдасться втілити в життя, головне, вибрати те, що в цей період часу найбільше вам потрібно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 жовтня для Левів
Найкращими "ліками" від втоми для вас стане культурний відпочинок: замість пасивного проведення часу на дивані бажано вирушити до театру, на концерт чи вернісаж.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 жовтня для Дів
У професійному плані досягнуть успіху ті, хто не кидає почате на пів дорозі, а доводить все до кінця, тому все, що є у вас зараз у роботі, необхідно завершити, і лише потім братися за нові проєкти.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 жовтня для Терезів
Складаючи професійні плани, зосередьтеся на одній – найважливішій – меті та рухайтеся тільки до неї, не розпорошуючись на другорядні заняття: гонитва за кількома зайцями, як відомо, безперспективна.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 жовтня для Скорпіонів
Намагайтеся робити все вчасно і не запускати професійні справи, інакше вони перетворяться на снігову кулю, вибратися з якої виявиться зовсім непросто — доведеться працювати до самої ночі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 жовтня для Стрільців
День сприятливий для торгівлі: якщо ви не збираєтеся нічого продавати, то зосередьтеся на покупках — все, що ви придбаєте сьогодні, виявиться вкрай вдалим і довго прослужить.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 жовтня для Козорогів
Чим сміливіший задум, який ви вирішите сьогодні втілити в життя, тим краще: зірки люблять сміливих, тому сприяють тому, щоб усе склалося максимально швидко і вдало.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 жовтня для Водоліїв
Зірки рекомендують вам звернути увагу на сни, які насняться вам цієї ночі: у них може бути пророцтво щодо того, як складуться ваші стосунки з коханою людиною.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 жовтня для Риб
Перш ніж взятися за втілення в життя важливого професійного проєкту, зважте на свої сили – їх має вистачити на тривалий "забіг", прикро кинути все на пів дорозі.
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