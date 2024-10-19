Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, який характеризує підвищена конфліктність

Щоб не нажити собі неприємностей, бажано, образно кажучи, залягти на дно та злитися з довкіллям. Найкраще – і в неділю це не проблема – і не залишати свій дім, і не спілкуватися з оточенням, до того ж не лише незнайомими, а й рідними та близькими людьми. Якщо ж такої можливості не буде, бажано хоча б відмовитися від засудження у темах, у яких важко дійти згоди.

Овен

Негативні думки, які – з великою ймовірністю – можуть долати цього дня, бояться активних дій, тому чим більше справ ви собі сьогодні заплануєте, тим краще для вас.

Телець

Необхідно максимально скоротити спілкування, навіть якщо воно заплановане лише в режимі онлайн: воно відверне вас від роботи — нехай навіть всього лише домашньої і не дасть виконати навіть половину запланованого на день.

Близнята

Чим менше ви сьогодні спілкуватиметеся з рідними та близькими, тим краще для стосунків із ними: надто тісний контакт може призвести до серйозного конфлікту, тому потрібно тримати дистанцію.

Рак

Не варто приймати близько до серця критику, почуту від близької людини: найімовірніше, вона буде кинута в запалі сварки, тому, охолонувши, вона вас обов'язково перепросить.

Лев

День сприятливий для наведення чистоти та ладу в домі: прибирання різного ступеня складності, аж до генерального, дозволить не лише вилизати всі поверхні, а й очистити енергетику свого житла.

Діва

Представникам вашого знака не варто не тільки витрачати гроші, але навіть просто брати їх у руки: це може стати поганою прикметою, що передрікає перекриття фінансових потоків, які рухаються до вас.

Терези

Найголовніше сьогодні – не дозволяти емоціям взяти над собою гору: під їхнім впливом можна наламати велику кількість дров, які згодом не розгрібатиме ніхто, крім вас.

Скорпіон

Упорядкувати нервову систему, яка розхиталася останнім часом, допоможе заняття своїм хобі – бажано, щоб воно було пов'язане з дрібною моторикою рук – наприклад, шиттям або в'язанням.

Стрілець

Небажано з кимось ділитися своїми планами на життя, особливо якщо вони дуже важливі для вас – наприклад, пов'язані з приємними змінами в особистому житті: пристріт, на жаль, ще ніхто не скасовував.

Козоріг

Рішення, ухвалене цього дня, з великою ймовірністю може виявитися помилковим, тому краще перенести цей процес на інший — більш сприятливий — час.

Водолій

Не варто розраховувати на продовження стосунків з людиною з далекого минулого, яка зненацька з'явиться у вашому житті – найімовірніше, нічого подібного з вами і колишнім коханим не станеться.

Риби

Бажано – благо, на календарі неділя – приділити максимум уваги своїм родичам – особливо літнім: це дозволить вам не лише допомогти їм, а й поповнити власний запас сил та енергії.

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