Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день спокус

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день спокус

День спокус, які можуть підстерігати на кожному кроці, пропонувати згрішити — як в дрібницях, так і в серйозних питаннях.

Важливо пам'ятати, що зайве тістечко може негативним чином позначитися на фігурі, а бажання підставити ніжку несимпатичній людині загрожує зустріччю з бумерангом, тому дуже важливо відмовитися від будь-яких спокус, які будуть володіти особливою силою тільки сьогодні — вже завтра вони її втратять.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 20 жовтня для Овнів

Небажано не тільки приступати до втілення в життя нових проєктів, але і займатися тими, які вже в роботі: все одно діла не буде, а ви тільки даром витратите час і сили.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 20 жовтня для Тельців

Важливо тримати себе в руках, не дозволяти негативним емоціям вирватися з-під контролю: під впливом недоброї хвилини ви можете наговорити оточуючим те, про що згодом будете шкодувати.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 20 жовтня для Близнят

Не варто приймати близько до серця критику, особливо якщо вона буде виходити від людей, яких не поважаєте: через не сформовані між вами стосунки вони можуть бути упереджені, а значить, несправедливі.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 20 жовтня для Раків

Потрапивши під чужий вплив, ви можете зробити вчинки, в яких згодом щиро покаєтеся, тому небажано прислухатися до порад "доброзичливців" і йти у них на поводу.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 20 жовтня для Львів

Поїздки та подорожі рекомендується перенести на інший день — якшо вирушити сьогодні, вони не виправдають ваших очікувань: щось піде не так і результати виявляться зовсім не тими, на які ви розраховуєте.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 20 жовтня для Дів

Від привабливої пропозиції, чого б вона не стосувалася — нової роботи, підробітки або давно планованої покупки — краще відмовитися: то, що на перший погляд здається привабливим, на ділі виявиться оманою.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 20 жовтня для Терезів

Небажано не тільки влаштовувати сімейні торжества — дні народження та ювілеї, але і взагалі зустрічатися з родичами, а також вести з ними довгі телефонні розмови — це загрожує серйозними конфліктами.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 20 жовтня для Скорпіонів

Лінь, яка стане вашою супутницею на цілий день, зробить роботу важким випробуванням, коли на неї не буде ані сил, ані часу: не варто противитися цьому стану — сьогодні можна і побайдикувати.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 20 жовтня для Стрільців

Оскільки на роботі ви сьогодні все одно нічго значущого не здійснете, придумайте собі цікаве заняття, яке зможе відвернути вас від нудьги і сумних думок — можливо, саме воно стане вашим хобі.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 20 жовтня для Козорогів

Небажано даремно витрачати енергію, в якій ви сьогодні не будете потребувати — акумулюйте її на майбутнє, вже завтра, коли можна буде приступити до роботи, вона буде вам вельми до речі.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 20 жовтня для Водоліїв

Настрій, в якому ви будете перебувати цього дня, у багатьох стане свідченням вашого внутрішнього стану: агресія по відношенню до оточуючих може свідчити про душевний дискомфорт.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 20 жовтня для Риб

День несприятливий для відвідування салону краси, особливо небажано робити стрижку: разом зі зрізаними кінчиками волосся можна втратити енергію, яка необхідна для повноцінного життя.

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