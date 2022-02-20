Гороскоп на 21-22 лютого для всіх знаків зодіаку: дні, коли від фінансових операцій краще відмовитись

Гороскоп на 21-22 лютого для всіх знаків зодіаку: дні, коли від фінансових операцій краще відмовитись

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, сприятливий для здобуття нової освіти, набуття та передавання досвіду.

Можна подавати документи на вступ до вищих та середніх навчальних закладів, записуватися на курси та тренінги, які зроблять кожного, хто стане володарем нових знань та навичок, недосяжним для конкурентів. Проте від торгових та фінансових операцій сьогодні краще відмовитись, а зустрічі з діловими партнерами перенести на інший час.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21-22 лютого для Овнів

Господарський та побутовий клопіт, який ви тривалий час відкладали на потім, сьогодні вийдуть на перший план: наведення ладу та створення затишку у власному будинку терапевтично позначиться на стані духу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21-22 лютого для Тельців

Вирішуючи важливе професійне завдання, не варто ритися у пошуках відповіді на нього в довідниках та на інтернет-сайтах, достатньо звернутися до своєї пам'яті – з чимось подібним ви колись стикалися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21-22 лютого для Близнят

Не варто займатися залагодженням чужих проблем: по-перше, ви не зможете цього зробити, а по-друге, відвернетеся від вирішення власних питань, які набагато важливіші – як для вас, так і для ваших близьких.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21-22 лютого для Раків

Брехати близьким людям не варто ніколи, але сьогодні – особливо: пролам, який проробить у взаєминах ваша нечесність, доведеться "залатувати" довгий час, а можливо, це не вдасться зробити ніколи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21-22 лютого для Левів

Важливі справи, які сьогодні не матимуть навіть найменшого шансу на реалізацію, краще замінити рутинною та монотонною роботою – адже її теж треба колись зробити, то чому не сьогодні?

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21-22 лютого для Дів

День сприятливий для того, щоб поставити крапки над "і" у стосунках із людьми, з якими ви давно балансуєте на межі розриву, після чого потрібно буде або помиритись, або остаточно розлучитися з ними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21-22 лютого для Терезів

Запам'ятовуйте все, що сьогодні говоритиме вам оточення: згодом, ретельно проаналізувавши його слова та зіставивши деталі, ви зможете зробити важливий висновок про його ставлення до вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21-22 лютого для Скорпіонів

Співчуття до людини з вашого оточення, яка дійсно його потребує, обов'язково має бути дієвим – інакше нічого, крім енергетичної шкоди, він вам не принесе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21-22 лютого для Стрільців

Не варто відштовхувати людину, яка сьогодні може звернутися до вас за допомогою: добра справа обов'язково повернеться сторицею, та й настрій у душі після неї запанує світлий і приємний.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21-22 лютого для Козорогів.

Зберігаючи в таємниці від оточення подробиці спільного життя, намагайтеся сьогодні поменше спілкуватися з людьми, які вас оточують – велика ймовірність ненароком видати свої секрети.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21-22 лютого для Водоліїв

Сьогодні важливо уникати фізичної активності – насамперед потрібно відмовитися від занять екстремальними видами, оскільки це може призвести до травм, тому важливо поберегтися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21-22 лютого для Риб

Не можна упускати можливість дізнатися про щось нове, навіть якщо зробити це доведеться шляхом самоосвіти – вже завтра інформація, яку ви запишите собі в актив, стане вам у пригоді в роботі.

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