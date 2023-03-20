Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми від розпачу перейдемо до надії

Неоднозначний день, протягом якого ми поступово перейдемо від депресії й розпачу до умиротворення та надії.

Ранок більшість із нас зустрінуть у похмурому настрої, коли все навколо здаватиметься нам ворожим – близькі люди та колеги в цьому сенсі не стануть винятком. Але вже ближче до обіду емоції почнуть холонути, а ввечері від них не залишиться і сліду – на зміну їм прийде гарний настрій, а з ним – втома після добре проведеного робочого дня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 березня для Овнів

Втома, що накопичилася, може позначитися на вашому ментальному здоров'ї, довівши до нервового зриву – саме час гарно відпочити, і сьогоднішній день ідеально підходить для цього.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 березня для Тельців

Поповнити запас енергії, що вичерпується, можна буде завдяки природі: якщо немає можливості поїхати на весь день на дачу, треба хоча б знайти час, щоб погуляти у прилеглому парку або лісовому масиві.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 березня для Близнят

Звісно, про те, щоб відкласти на завтра всі справи, йтися не може, але те, що ви запланували на цей день, необхідно робити спокійно, без поспіху, суєти й бажано на самоті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 березня для Раків

Дії, які ви збираєтеся здійснити в цей день, необхідно запланувати заздалегідь – так ви зможете вибрати пріоритетні напрямки і першочергово зайнятися ними, а потім підтягнути інші.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 березня для Левів

Не найкращий день для основного виду вашої діяльності: знайдіть можливість відволіктися від неї і займіться чим-небудь менш важливим і значущим – наприклад, приберіть у квартирі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 березня для Дів

Спробуйте хоча б на день зламати стереотипи своєї поведінки і зробити все не так, як ви звикли: наприклад, влаштувати безлад у шафах із речами – ви здивуєтеся, побачивши, що нічого страшного не сталося.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 березня для Терезів

Як би не склалася ситуація в житті або на роботі, не варто виявляти впертість: ця якість вам не властива, а отже, за її допомогою ви не лише нічого не досягнете, а й щось втратите.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 березня для Скорпіонів

Займаючись важливою для вас справою, намагайтеся не відволікатися на дрібниці: вони відвернуть вас від основної справи і, як результат, ви нічого не встигнете зробити і день мине марно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 березня для Стрільців

Ви не любите виправляти помилки, яких припустилися – для вас набагато простіше почати все з чистого аркуша, закресливши минуле, начебто його й не було – сьогоднішній день підходить для цього якнайкраще.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 березня для Козорогів

Як відомо, думки матеріальні, тому з ними необхідно поводитися максимально обережно: так, сьогодні в жодному разі не можна думати про погане, якщо, звісно, ви не хочете, щоб воно збулося.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 березня для Водоліїв

Зірки радять вам сьогодні виявляти максимальну обережність у всьому, що стосується транспорту – навіть дорогу бажано переходити, уважно подивившись у всі боки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 березня для Риб

Апатію, яка долатиме вас від самого ранку, необхідно відганяти від себе будь-якими способами, а от якими саме вони будуть, вам відомо краще за інших – просто прислухайтеся до себе.

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