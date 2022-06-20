Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли злі помисли перебувають під забороною

Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли злі помисли перебувають під забороною

День, коли вітаються лише ті дії, які спрямовані на благо – як самої людини, так і тих, хто її оточує.

Злі помисли та задуми сьогодні – втім, як і завжди – перебувають під забороною, згодом про них доведеться серйозно пошкодувати. Будь-яка робота – особливо творча – отримає належну у всіх сенсах винагороду – і моральну, і матеріальну.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 червня для Овнів

Щира розмова із близькою людиною вплине на настрій і, як наслідок, на перебіг усього дня, який завдяки цьому мине легко і приємно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 червня для Тельців

Не варто відмовляти тому, хто звернеться до вас по допомогу, навіть якщо вона матиме матеріальний характер: не будьте жадібними, тоді дуже швидко ваші доброта і щедрість отримають належну винагороду.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 червня для Близнят

Можливо, події відбуватимуться зовсім не так, як ви цього очікуєте: не варто хвилюватися з цього приводу – людина не завжди розуміє сенс того, що з нею відбувається, тому варто довіритися долі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 червня для Раків

На роботі варто діяти від простого до складного, а не навпаки: лише так ви зможете встигнути все, що запланували, і з почуттям задоволення "закрити" день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 червня для Левів

Роблячи добро, найменше думайте про вдячність, бо інакше ваша щедрість – моральна чи матеріальна – стане предметом заведення рахунків із долею, а це вже зовсім не те, що вам треба.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 червня для Дів

Можливо, це буде несподівано, але що менше ви сьогодні зробите, то краще: такий підхід дозволить вам зробити все не поспіхом і недбало, а добре та якісно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 червня для Терезів

Велика ймовірність того, що хтось із близьких людей захоче поділитися з вами потаємним: уважно вислухайте його, але в жодному разі не повідомляйте факти, які дізналися, третім особам.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 червня для Скорпіонів

Все, що ви зробите сьогодні, розраховане на пролонговану дію: швидкого ефекту очікувати не варто – багато факторів мають скластися в один "пазл", перш ніж вдасться отримати результат.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 червня для Стрільців

Вирішити важливе життєве питання ви зможете, поділившись своїми хвилюваннями або сумнівами з кимось із близьких людей: маючи змогу все проговорити, ви відчуєте полегшення, та і вирішення проблеми не здаватиметься складним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 червня для Козорогів

Використовуйте посилення розумових та інтелектуальних здібностей, яким визначатиметься цей день. Це допоможе блискуче вирішити професійне завдання, від якого відступилися інші.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 червня для Водоліїв

Головне ваше завдання сьогодні – навести лад у справах та документах: його відсутність у найвідповідальніший момент може зіграти із вами злий жарт, тож не пошкодуйте часу сьогодні, щоб не втратити його згодом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 червня для Риб

Можна ставити навколишнім людям будь-які – навіть дуже делікатні – запитання: енергетика цього дня така, що вони просто фізично не зможуть вам збрехати, проте зловживати цим не варто.

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