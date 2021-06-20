Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: день, який краще провести на самоті

День, коли потрібно робити добро оточенню: дарувати подарунки, подавати милостиню, відновлювати взаємини з тими, з ким посварилися.
Час краще провести на самоті, наодинці з собою, це дасть можливість краще розібратися зі своїми радощами, журбою і проблемами. Спілкування з людьми загрожує дратівливістю — аж до ненависті — стосвно людей, які вас оточують, що призведе до серйозних конфліктів, які в особливо складних випадках можна буде врегулювати.
Овен (21.03 — 20.04)
Гороскоп на 21 червня для Овнів
Спілкуючись з близькими людьми, намагайтеся не реагувати на дрібні "шпильки", якими вони — з великою часткою ймовірності — намагатимуться вас вколоти: вже завтра ви про них забудете, а сварка може тривати довго.
Телець (21.04 — 21.05)
Гороскоп на 21 червня для Тельців
Не намагайтеся будь-що-будь переконати себе і інших, що ви всім задоволені і щасливі: цілком достатньо визнати, що у вас існують невеликі проблеми, але ви знаєте, як їх вирішити.
Близнята (22.05 — 21.06)
Гороскоп на 21 червня для Близнят
Тим, у кого є в наявності важливе життєве питання, вирішення якого у них немає, зірки рекомендують поставити його Всесвіту — або, якщо завгодно, своїй підсвідомості — і шукана відповідь обов'язково прийде.
Рак (22.06 — 22.07)
Гороскоп на 21 червня для Раків
Професійна — або особиста — перемога, яку вдасться здобути в цей день, значно посилить вашу самооцінку і посприяє вашої впевненості в собі, у чому ви давно маєте потребу.
Лев (23.07 — 21.08)
Гороскоп на 21 червня для Левів
На агресивні випади з боку оточення потрібно реагувати з максимальним спокоєм, в іншому разі може заваритися така каша, що мало не покажеться жодній зі сторін конфлікту.
Діва (22.08 — 23.09)
Гороскоп на 21 червня для Дів
Будь-яка добра справа, здійснена цього дня, обов'язково зарахується і дуже скоро повернеться назад в багаторазовому обсязі, так що не варто відмовляти тим, хто звернеться до вас за допомогою.
Терези (24.09 — 23.10)
Гороскоп на 21 червня для Терезів
Сьогодні ви отримаєте рідкісну можливість переглянути все своє попереднє життя, виправити допущені помилки і почати все з чистого аркуша — так, як вам того захочеться.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Гороскоп на 21 червня для Скорпіонів
Допомога, по яку до вас звернеться хтось із близьких, швидше за все, буде полягати в тому, щоб вислухати людину, якій більше немає до кого звернутися, і — зрозуміло, за можливості — дати їй слушну пораду.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Гороскоп на 21 червня для Стрільців
Вам сьогодні важливо бути поблажливими до слабостей оточення: якщо захочеться в роздратуванні відштовхнути когось із нього, згадайте, що ви теж можете викликати у нього неприйняття, але воно вас терпить.
Козоріг (22.12 — 20.01)
Гороскоп на 21 червня для Козорогів
День, коли можна — і треба — робити подарунки друзям і близьким: навіть невеликий скромний сувенір може принести людині таку радість, що ви почуватиметеся всемогутнім добрим чарівником.
Водолій (21.01 — 18.02)
Гороскоп на 21 червня для Водоліїв
Необхідно позбутися непотрібних речей, "курна" енергетика яких заважає вам не тільки розвиватися, а й дихати: їх необхідно викинути або, можливо, віддати тим, хто їх потребує.
Риби (19.02 — 20.03)
Гороскоп на 21 червня для Риб
Сьогодні потрібно зробити те, на що вам зазвичай не вистачає часу — приділити увагу своїм близьким: це можливо навіть за тотальної зайнятості, головне — дійсно хотіти, а не шукати відмовки.
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