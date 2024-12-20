Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зрушити гори

Місячна енергетика нинішнього дня настільки сильна, що дозволяє зрушити гори – не лише у переносному, а й у буквальному значенні слова.

У цьому сенсі навіть прикро, що він випадає на вихідний день, коли нам – за рідкісним винятком – не потрібно вирішувати важливих професійних проблем: ми не залишили б від них мокрого місця.

Втім, у вихідний день теж можна знайти місця застосування своїх сил – ними можуть стати як невідкладні та важливі домашні справи, так і активний відпочинок: енергійні прогулянки та заняття спортом.

Овен

Енергію, приплив якої ви відчуєте, незважаючи на її велику кількість, потрібно витрачати з розумом: буде прикро, якщо вона піде на вирішення не головних, а другорядних питань, які б могли зачекати.

Телець

Сьогодні для представників вашого знака – як і всіх інших – головним життєвим принципом має стати справедливість, коли не можна ображати тих, хто слабший, залишати без допомоги нужденних та звинувачувати невинних.

Близнята

Плануючи свою роботу на наступний тиждень, намагайтеся поставити в основу власні інтереси, а для цього потрібно визначитися з тим, що саме хочете отримати в результаті саме ви, а не хтось інший.

Рак

Людина, з якою ви познайомитеся цього дня, згодом відіграє важливу роль як у вашому професійному, так і в особистому житті, тому варто звернути на неї особливу увагу.

Лев

У взаєминах із близькими людьми, як би вони перед вами не завинили, потрібно проявити такі якості характеру як чуйність, терпіння і розуміння – врешті-решт частина вашої провини в тому, що сталося, теж є.

Діва

Не варто на віру приймати слова іншої людини, навіть якщо вона є для вас незаперечним авторитетом: сьогодні і вона може помилитися, а ви – під впливом її думки – припуститеся серйозної помилки.

Терези

Довести свою правоту в суперечці з кимось із близьких вдасться тільки в тому разі, якщо ви робитимете це максимально спокійно – емоційна реакція затьмарить мозок і позбавить правильних аргументів.

Скорпіон

Безхитрісність когось із ваших опонентів не має стати для вас спокусою використовувати її у своїх інтересах, однаково хитрістю своєї мети досягти не вдасться, не варто і намагатися.

Стрілець

Нинішній день, незважаючи на його вихідний статус, не варто присвячувати вирішенню побутових питань – однаково все падатиме з рук, тому краще – як і належить – присвятити його відпочинку.

Козоріг

На цей день – і особливо на вечір – можна призначати будь-які зустрічі, як особистого, так і професійного характеру: вдасться досягти будь-яких – навіть найскладніших – домовленостей із близькими людьми та партнерами.

Водолій

Зустрічі зі старими знайомими тільки на перший погляд здаватимуться випадковими, насправді у долі на них далекосяжні плани: можливо, вона вирішила знову відвести їм головні ролі у вашому житті.

Риби

Вихідний день – чудовий час для того, щоб без поспіху та суєти обміркувати отриману напередодні пропозицію обійняти нову посаду або перейти на інше місце роботи.

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