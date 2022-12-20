Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна розмінюватися на дрібниці

День, коли не можна розмінюватись на дрібниці, потрібно ставити перед собою лише грандіозні цілі.

Якщо обрати їх правильно, зірки подбають і про засоби, що дозволяють їх досягти, і про сприятливі обставини, які складуться начебто самі собою – без втручання людини. Втім, сьогодні багато питань вирішуватимуться, наче за помахом чарівної палички – треба прийняти цей факт, як диво, не замислюючись над природою його походження.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 грудня для Овнів

Не варто битися головою об стіну, намагаючись вирішити проблему, яка докучає вам останнім часом: зірки рекомендують вам… відпустити її, тоді все влаштується найнесподіванішим – і приємним для вас – чином.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 грудня для Тельців

Незважаючи на загальний позитивний настрій дня, не варто призначати сьогодні важливі ділові переговори, якщо їх метою є підписання серйозних документів – навряд чи вам вдасться це зробити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 грудня для Близнят

Зірки радять представникам вашого знака знизити фізичну активність: не варто не лише займатися спортом, але й багато ходити пішки – витрачені сили краще заощадити для розумової роботи.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 грудня для Раків

Переживати з приводу подій, в яких добре не розібралися, – улюблена справа представників вашого знака, тоді як усе врешті-решт буде з точністю до навпаки – не погано, а добре.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 грудня для Левів

Зірки не радять вам накидатися на роботу, наче голодний на їжу: коефіцієнт вашої корисної дії сьогодні буде вкрай низьким, тому зірки радять обмірковувати справи, а не займатися ними.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 грудня для Дів

Обираючи справи на сьогоднішній день, відмовтеся від побутових турбот – однаково успішними вони сьогодні не стануть: краще займіться рутиною, що накопичилася на роботі – вам вдасться швидко підтягнути всі "хвости".

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Естетична насолода, яку можна отримати з різних джерел – як від пейзажів у музеї, так і від картин природи – підніме вам не лише настрій, а й рівень енергетики.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів

День, коли не варто давати волю своїм почуттям, хоч би якими – позитивними чи негативними – вони не були: в будь-якому разі ви можете не впоратися з собою і припуститися серйозної помилки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 грудня для Стрільців

Зіткнувшись із підлістю чи зрадою людини з вашого оточення, не варто з'ясовувати з нею стосунки, однаково ви нічого не зможете їй довести – просто виведіть її за коло спілкування.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 грудня для Козорогів

Якщо вам потрібно обговорити з кимось із родичів серйозне – наприклад, житлове – питання, найкращого часу не знайти: сьогодні вам вдасться розставити всі крапки над "і", залишившись водночас у гшарних стосунках.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв

Будьте готові до зустрічі з давнім знайомим, який найнеймовірнішим чином вирішить проблему, яка вам докучає – не забудьте подякувати йому за добру і діяльну участь у вашій долі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 грудня для Риб

Визначаючись із професійним завданням на сьогоднішній день, підіймайте планку якомога вище: річ у тім, що вам у будь-якому разі вдасться її подолати, і згодом ви пошкодуєте, що були занадто скромними.

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