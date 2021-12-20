Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно вибрати гарний настрій

Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно вибрати гарний настрій

День, коли, вибираючи між гарним та поганим настроєм, головне, не зупинитися на песимізмі та апатії.

Все, що станеться в цей час, матиме свої причини та наслідки, тому не варто залишати поза увагою події дня: добрі свідчать про те, що у минулому ви все зробили правильно, погані – розкажуть про припущені раніше помилки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 грудня для Овнів

Злом на зло не варто відповідати завжди, але сьогодні – особливо: якщо немає сил чи можливостей зробити добро, краще просто проігнорувати недружні випади.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 грудня для Тельців

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: у будь-якому разі на вас чекає прибуток, тому можна, не боячись каверз і збитків, підписувати серйозні договори.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 грудня для Близнят

Небажано брати на себе чужі обов'язки: завдання, яке вам доведеться виконувати, може виявитися з каверзою — помилка не найкращим чином позначиться на вашому професійному авторитеті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 грудня для Раків

Сьогодні особливо важливо пам'ятати, що фортуна – пані примхлива: вона любить завзятих і наполегливих, тому необхідно продемонструвати їй упевненість у собі та своїх силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 грудня для Левів

Близьких не можна обдурювати ніколи, але сьогодні такий вчинок може призвести до серйозних наслідків: брехня незабаром виявиться, і близька людина, найімовірніше, вам цього не вибачить.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 грудня для Дів

Недуга, яку ви можете відчути цього дня, буде обумовлена перевтомою – доведеться на якийсь час відкласти всі справи і як слід відпочити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Не варто вірити на слово тим, кого ви не знаєте — вони безсоромно можуть вас обдурити, в результаті ви втратите не тільки велику суму грошей, але й віру в людей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів

Поліпшити стосунки з людьми, які ображені на вас, можна, роблячи їм добро: на підсвідомому рівні ми схильні довіряти не словам, нехай навіть дуже гарним, а справам.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 грудня для Стрільців

Важливе та необхідне вміння подивитися на себе з боку – очима людей, які вас оточують, – дозволить зробити потрібні висновки з перемог та помилок і, як наслідок, змінити своє життя на краще.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 грудня для Козорогів

Намічене на цей день побачення краще перенести – навіть незначна суперечка на дріб'язкову тему несподівано може перерости у серйозну сварку, примиритися після якої буде непросто.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв

Зіпсувати настрій може найменша – але водночас неприємна – звістка, тому сьогодні краще читати не новини на інтернет-сайтах, а перевірені часом книжки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 грудня для Риб

Важливий життєвий вибір допоможе зробити інтуїція: зважуючи всі за і проти на користь того чи того рішення, необхідно дослухатися саме до неї — розум так і безглуздо метатиметься туди-сюди.

Читайте також: