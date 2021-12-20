Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно вибрати гарний настрій

День, коли, вибираючи між гарним та поганим настроєм, головне, не зупинитися на песимізмі та апатії.
Все, що станеться в цей час, матиме свої причини та наслідки, тому не варто залишати поза увагою події дня: добрі свідчать про те, що у минулому ви все зробили правильно, погані – розкажуть про припущені раніше помилки.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 грудня для Овнів
Злом на зло не варто відповідати завжди, але сьогодні – особливо: якщо немає сил чи можливостей зробити добро, краще просто проігнорувати недружні випади.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 грудня для Тельців
День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: у будь-якому разі на вас чекає прибуток, тому можна, не боячись каверз і збитків, підписувати серйозні договори.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 грудня для Близнят
Небажано брати на себе чужі обов'язки: завдання, яке вам доведеться виконувати, може виявитися з каверзою — помилка не найкращим чином позначиться на вашому професійному авторитеті.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 грудня для Раків
Сьогодні особливо важливо пам'ятати, що фортуна – пані примхлива: вона любить завзятих і наполегливих, тому необхідно продемонструвати їй упевненість у собі та своїх силах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 грудня для Левів
Близьких не можна обдурювати ніколи, але сьогодні такий вчинок може призвести до серйозних наслідків: брехня незабаром виявиться, і близька людина, найімовірніше, вам цього не вибачить.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 грудня для Дів
Недуга, яку ви можете відчути цього дня, буде обумовлена перевтомою – доведеться на якийсь час відкласти всі справи і як слід відпочити.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 грудня для Терезів
Не варто вірити на слово тим, кого ви не знаєте — вони безсоромно можуть вас обдурити, в результаті ви втратите не тільки велику суму грошей, але й віру в людей.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів
Поліпшити стосунки з людьми, які ображені на вас, можна, роблячи їм добро: на підсвідомому рівні ми схильні довіряти не словам, нехай навіть дуже гарним, а справам.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 грудня для Стрільців
Важливе та необхідне вміння подивитися на себе з боку – очима людей, які вас оточують, – дозволить зробити потрібні висновки з перемог та помилок і, як наслідок, змінити своє життя на краще.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 грудня для Козорогів
Намічене на цей день побачення краще перенести – навіть незначна суперечка на дріб'язкову тему несподівано може перерости у серйозну сварку, примиритися після якої буде непросто.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв
Зіпсувати настрій може найменша – але водночас неприємна – звістка, тому сьогодні краще читати не новини на інтернет-сайтах, а перевірені часом книжки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 грудня для Риб
Важливий життєвий вибір допоможе зробити інтуїція: зважуючи всі за і проти на користь того чи того рішення, необхідно дослухатися саме до неї — розум так і безглуздо метатиметься туди-сюди.
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