Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших днів місячного календаря

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли на людину з усіх боків чатує небезпека.

На слово сьогодні не варто вірити як незнайомим, так і близьким людям: перші обманюватимуть нас свідомо, другі, найімовірніше, і самі виявляться введеними в оману. Надмірна довірливість може зіграти з нами злий жарт у всіх сферах, та особливо – в особистому житті. Також необхідно відмовитися від фінансових операцій будь-якого ступеня складності – вони можуть призвести до збитків.

Овен

Навіть за щільного робочого графіка необхідно знайти час для відпочинку, інакше енергії вам надовго не вистачить – без своєчасного поповнення вона має властивість вичерпуватися.

Телець

Не варто надто емоційно реагувати на агресію людей навколо – як близьких, так і колег: найімовірніше, вони лише на те й чекають, щоб підживитися вашою позитивною енергетикою – не варто робити їм приємно.

Близнята

Найкращий спосіб для боротьби з поганим настроєм, який може накрити вас від самого ранку – налаштуватися на позитивний лад: чим більше ви думатимете про хороше, тим вірогідніше, що воно станеться у вашому житті.

Рак

Не найкращий день для того, щоб працювати в колективі: колеги відволікатимуть вас від роботи, що може привести вас у цейтнот, а в передсвятковий тиждень це, м'яко кажучи, небажано.

Лев

День сприятливий для тих, хто займається інтелектуальною діяльністю – науковою чи літературною: ідеї, які прийдуть на думку сьогодні, дозволять говорити про вас, як про найкращого спеціаліста у своїй справі.

Діва

День, коли – на відміну від іншого часу – не варто звертати уваги на сни та інші знаки, які начебто посилатиме доля: жодного пророчого посилу вони не нестимуть, а настрій зіпсувати можуть.

Терези

Намагайтеся не втручатися в конфлікти, стороною яких ви не є: люди, зрештою, помиряться, а ви – на превеликий подив – ризикуєте виявитися винними для всіх їхніх учасників.

Скорпіон

Сьогодні бажано поєднати професійні відносини з домашніми клопотами – перемикаючись з одного на інше, ви і зробити встигнете більше, і втоми практично не відчуєте.

Стрілець

Не варто хизуватися своїми успіхами перед людьми, яких ви погано знаєте: цілком можливо, що у них так зване "погане" око, наслідки якого ви дуже швидко відчуєте.

Козоріг

День сприятливий для робіт по дому – особливо для тих занять, які ви тривалий час відкладали через їхню трудомісткість або брак часу: сьогодні вони підуть легко і просто.

Водолій

Сваритися зі своїм оточенням не варто і будь-якого дня, але сьогодні – особливо: будь-який конфлікт, що спалахнув, матиме неприємні наслідки, тож необхідно закінчити суперечку миром.

Риби

День, коли не варто бути надмірно критичними не лише до інших, але й до самих себе: думку про те, що кожен має право на власні помилки та слабкості, варто прийняти як аксіому – без доказів.

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