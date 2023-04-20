Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна переходити до конкретних дій

День, коли можна поступово починати діяти, переходячи від планування до конкретних дій.

Найкраще для цього підходить друга половина дня, коли до намірів зробити щось важливе та корисне приєднається і можливість – у вигляді появи фізичних сил. Сьогодні також можна ставити оточенню будь-які – зрозуміло, максимально тактовні – запитання, вони дасть на них правдиві відповіді та корисні поради.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 квітня для Овнів

На роботі бажано зосередитися на розпочатих раніше, але поки що незавершених з якоїсь причини справах, розпочинати реалізацію нових не варто – успіхом вони не увінчаються.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 квітня для Тельців

Романтичні побачення та зустрічі з друзями рекомендується перенести на інший день – відсутність порозуміння може стати причиною як дрібних сварок, так і серйозних суперечок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 квітня для Близнят

Сьогодні, як і завжди, поганий настрій у жодному разі не можна зривати на навколишніх людях – ні сторонніх, які випадково підвернулися під руку, ні тим паче рідних, беззахисних перед вашою агресією.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 квітня для Раків

Зірки радять вам звертати увагу на знаки, які надсилатимуть вам вищі сили: навіть випадково почута на вулиці фраза може підказати вам, як чинити у важливій життєвій ситуації.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 квітня для Левів

Критику, почуту цього дня, не варто сприймати близько до серця: найімовірніше, вона буде продиктована не об'єктивними, а суб'єктивними міркуваннями критика – простіше кажучи, заздрістю.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 квітня для Дів

Відчувши, що вас долають сумні думки, перейдіть на заняття, яке допоможе відволіктися — найкраще, якщо воно буде пов'язане з фізичними зусиллями: наприклад, влаштуйте в будинку прибирання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 квітня для Терезів

Як би вам не хотілося присвятити день домашнім клопотам, відмовтеся від цієї ідеї, оскільки все падатиме з рук, і бажаного результату – ідеального порядку – ви все одно не отримаєте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 квітня для Скорпіонів

Енергію, володарем якої ви станете сьогодні, потрібно направити на роботу, а не на з'ясування стосунків з оточенням: вогонь сварки, яка почалася цього дня, дуже важко буде "загасити".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 квітня для Стрільців

Чим більше задоволення ви сьогодні отримаєте від життя, тим краще, до того ж не тільки для вас, а й для тих, хто перебуває поруч, тому намагайтеся ні в чому собі не відмовляти – насолоджуйтесь життям максимально.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 квітня для Козорогів

Дайте шанс людині, з якою ви деякий час тому розлучилися майже ворогами, виправити ситуацію: цілком можливо, що вона усвідомила свою помилку і щиро хоче помиритися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 квітня для Водоліїв

Від активних дій представникам вашого знака сьогодні краще відмовитись – бажаного результату вони однаково не принесуть, то навіщо витрачати час і сили даремно – краще відпочити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 квітня для Риб

Займіться складанням плану на майбутнє: сьогодні вам вдасться відокремити справжню мету від уявної, а заразом і розробити правильну та ефективну стратегію її досягнення.

Читайте також: