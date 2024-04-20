Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли талан супроводжуватиме всіх

День, коли успіх супроводжуватиме всіх, але тільки у разі активних дій – з неба на голову нічого не впаде.

Потужний потік космічної енергії зробить людей не тільки неймовірно працездатними, а й креативними: ідеї, які спадуть на думку в цей час, дозволять вирішити будь-яке – навіть найпрохідніше – професійне завдання, не варто упускати такий вдалий шанс

Овен

Якщо у вас є привід для свята, можна влаштувати скромну та нешумну вечірку для друзів, а ось від оформлення стосунків із коханою людиною – заручин чи укладення шлюбу – цього дня краще відмовитися.

Телець

Можна – і треба! – купувати речі, придбання яких давно стоїть на порядку денному: сьогодні вдасться знайти потрібне за гарною ціною, а служитиме воно наскільки довго, настільки бездоганно.

Близнята

Тим представникам знака, які давно хотіли налагодити стосунки з колись дорогою нею людиною, потрібно припинити мріяти та почати діяти – наприклад, просто зателефонувати та поговорити з нею.

Рак

Ви не любите рішучих дій — вони порушують вашу душевну рівновагу, але сьогодні без них ніяк не обійтися: тільки зробивши серйозний вчинок, можна буде змінити на найкраще особисте життя.

Лев

День, коли можна переходити від слів до справи, до того ж не стільки у професійному, скільки в особистому плані: якщо кохаєте людину, яка вас не помічає, дійте – привертайте до себе її увагу.

Діва

День сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань, тому, якщо існує така необхідність, треба діяти, не відкладаючи на потім – вже завтра обставини зміняться, і не найкращим чином.

Терези

Поставленої мети зможуть досягти лише ті, хто буде впевнений у своїх силах на всі сто відсотків: найменший сумнів – і справу можна вважати проваленою, тож вірте в себе, тоді й діяти буде легко.

Скорпіон

Сьогодні важливо подбати не про інших, а про себе: згадайте, як давно ви відпочивали — організм з подякою відгукнеться на догляд за ним: наприклад, на прогулянки або заняття спортом на свіжому повітрі.

Стрілець

Агресивних і неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати, інакше можна стати мимовільним учасником конфлікту, який ні до чого доброго не приведе.

Козоріг

Сьогодні зірки рекомендують вам перестати витрачати час на сумніви і почати діяти: чому б нам – нарешті! — не зізнатися коханій людині в почуттях, які ви давно до неї маєте?

Водолій

День, коли будь-яка господарська робота ладнатиметься, тому на неї не доведеться витрачати багато часу – другу половину дня можна присвятити відпочинку, до того ж чим активнішим він буде, тим краще.

Риби

Зіткнувшись із незрозумілою для вас ситуацією, не намагайтесь розгадати загадку самостійно – дозвольте їй вирішитися без вашого особистого втручання, а самі поспостерігайте за цим процесом збоку.

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