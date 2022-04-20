Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для початку роботи над проєктами

Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для початку роботи над проєктами

День сприятливий для будь-яких – зокрема й найсміливіших – професійних та фінансових проєктів.

Підготовка до роботи, яка, напевно, була тривалою і ретельною, у цей час має завершитися активними діями, які обов'язково увінчаються очікуваним – високим – результатом. Важливо також приділити максимум уваги близьким людям, яких обов'язково підтримати – як добрим словом, так і ділом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 квітня для Овнів

Цього дня ви зрозумієте, що життя – хай і не так швидко, як вам би того хотілося – змінюється на краще, перші ознаки цього процесу, які стануть явними, вселяють оптимізм і покращать настрій.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 квітня для Тельців

День сприятливий для аналізу ситуації, що склалася, і своєї ролі в ній — головне, проявити самокритичність, вона допоможе гарно і об'єктивно оцінити всі потрібні фактори.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 квітня для Близнят

Девіз "мета виправдовує кошти" вважають аморальним, але для вас сьогодні така наполегливість — найкраща тактика, вона дозволить досягти бажаного результату, незважаючи на жодні перешкоди.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 квітня для Раків

Вам сьогодні варто пам'ятати про те, що робота — не вовк, і в ліс не втече, потрібно зайнятися собою — до того ж ідеться як про фізичний, так і моральний рівень — внутрішній комфорт важливий на кожному з них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 квітня для Левів

Втілення у життя нових ідей може бути пов'язане з певною часткою ризику, але побоюватися цього не варто – по-перше, він буде мінімальним, а по-друге, дуже швидко себе виправдає.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 квітня для Дів

Стаючи до втілення нової ідеї, обов'язково продумайте всі деталі – буде прикро, якщо у найважливіший – рішучий момент на шляху виникне несподівана, а тому прикра перешкода.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 квітня для Терезів

Метання з боку в бік, які притаманні вам у будь-яких життєвих ситуаціях, завадять почуватися щасливими – намагайтеся зупинити "внутрішній маятник" та набути душевної рівноваги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 квітня для Скорпіонів

Досягнути бажаного результату зможуть лише ті представники знака, яким вдасться визначитися з пріоритетами та вибрати саме ту мету, яка відповідає їх власним, а не чужим бажанням.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 квітня для Стрільців

Нинішній день надасть вам безліч можливостей, якими обов'язково потрібно скористатися — не можна упускати те, що доля сама дає вам в руки, така зневага може її образити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 квітня для Козе\орогів

День сприятливий для серйозної розмови з начальством – цього дня воно легко піде вам назустріч, навіть якщо ви попросите нову посаду або серйозне підвищення заробітної плати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 квітня для Водоліїв

Цього дня вам часто здаватиметься, що ви стали щасливим власником чарівної палички – багато проблем, які вважалися досі нерозв'язними, владнаються легко – начебто самі собою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 квітня для Риб

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій — передусім повернення старих боргів: так, вам можуть виплатити гонорар, на який ви давно махнули рукою, вам вдасться знайти йому гідне застосування.

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