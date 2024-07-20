Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно позбавлятися непотрібних речей

День – і в цьому сенсі він ідеально відповідає вихідному – не сприяє суєті та активній діяльності.

Бажано присвятити його відпочинку, до того ж, не активному, який ще більше втомить, а пасивному – таке дозвілля дасть можливість розслабитися і відновити сили. Бажано у всьому – від харчування до прояву почуттів – дотримуватися помірності, а над матеріальним віддавати перевагу духовному. Можна – і треба – займатися власним домом: робити прибирання, позбавлятися речей, що несуть негативну енергетику, або тих, якими ніхто давно не користується. Якщо є така можливість, потрібно вирушати у подорож чи хоча б виїжджати за місто – на природу.

Овен

Будь-яку справу, за яку ви сьогодні візьметеся, навіть якщо йтиметься про побутові турботи, вдасться зробити добре і швидко, що дасть вам підстави для задоволення собою, своїми діями та навколишнім світом.

Телець

Не відмовляйтеся від можливості отримати задоволення від мистецтва – найкраще, класичного: якщо у вас немає можливості сходити до музею чи театру, почитайте поезію, яка особливо добре ляже на душу.

Близнята

Не варто дратуватися через дрібниці: ладу – у вашому розумінні цього слова – у світовому ладі ви однаково не наведете, а ось нерви ще виснажите до краю – погодьтеся, це не найкращий спосіб провести вихідний.

Рак

Вільний час, якого сьогодні буде більше ніж будь-якого іншого дня, потрібно використовувати для занять улюбленою справою: удосконалюючись у своєму хобі, ви, цілком можливо, зробите його основною професією.

Лев

Нинішній день необхідно спланувати так, щоб усі важливі – у цьому випадку, домашні – справи завершити до обіду, пообідній час необхідно присвятити відпочинку – завтра на вас чекають великі справи.

Діва

День приємних подій в особистому житті: у цей час можливі освідчення в коханні, заручини, пропозиції руки та серця і навіть офіційне оформлення стосунків – обирайте, що вам більше до смаку.

Терези

Як би вас не дратувало оточення, не допускайте негативних побажань на його адресу навіть подумки – найімовірніше, таким чином ви нашкодите не так йому, як собі – бумеранг ще ніхто не скасовував.

Скорпіон

Витратьте частину дня на те, щоб спланувати свої майбутні професійні дії, до того ж не будьте скромними – замахуйтесь на справді грандіозні справи, ресурси на них у вас будуть.

Стрілець

Не дозволяйте малознайомим людям втягнути вас у вирішення їхніх проблем: ви не зможете одразу розібратися в ситуації, а, отже, ризикуєте опинитися в неприємному становищі, із якого складно буде вибратися.

Козоріг

Вирішення проблеми, над якою ви б'єтеся вже досить довгий час, прийде легко і несподівано – наприклад, під час перегляду серіалу чи читання нового роману: виявиться, що воно набагато простіше, ніж ви думали.

Водолій

Не варто перейматися через некрасивий вчинок людини, яку ви вважали другом – навпаки, треба подякувати долі за те, що вона відкрила свою справжню особистість зараз, а не пізніше – за більш складних обставин.

Риби

Зірки радять вам приділити якомога більше уваги близькій людині – вона повинна не на словах, а на справі відчути, наскільки близька і дорога вам, бо останнім часом вона почала в цьому сумніватися.

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