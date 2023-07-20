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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від помсти

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від помсти

Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку

День, коли не можна ухвалювати рішення, якщо їх наслідки ретельно не продумані та не прораховані.

Від бажання помститися – навіть тій людині, яка дійсно перед нами в чомусь винна – сьогодні – втім, як і завжди – краще відмовитися: зірки пропонують трохи зачекати та подивитися, як витончено і справедливо за нас їй відплатить саме життя. А ось людину, яку образили, не лише можна, а й треба перепросити: енергії дня сприятимуть примиренню навіть в особливо складних випадках.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 липня для Овнів

Не поспішайте вирішувати проблеми, які, як вам здається, заважають вам жити: спочатку добре подумайте над тим, яку користь вони можуть вам принести – як-то кажуть, немає поганого, що не можна було б повернути на добре.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 липня для Тельців

До важливих і – особливо – трудомістких справ сьогодні краще не братися – на них у вас банально не вистачить сил, тому сьогодні бажано – як і належить у п'ятницю – підбити підсумки робочого тижня та підготуватися до вихідних.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 липня для Близнят

Працювати сьогодні треба "через не хочу", не чекаючи на натхнення та ентузіазм – вони навряд чи сьогодні вас відвідають, тому неквапливі, але поступові й поступальні дії – саме те, що вам потрібно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 липня для Раків

Намагайтеся сьогодні ні в кого нічого не позичати: навіть якщо вам здасться, що вам не вистачить власних коштів, увімкніть режим розумної економії – потім самі собі скажете "дякую".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 липня для Левів

Будь-які ухвалені сьогодні рішення – як професійного, так і особистого характеру – свідомо виявляться хибними, тому краще перенести цей процес на інший – більш слушний – час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 липня для Дів

Вирішуючи, як вчинити в життєвій ситуації, зверніться по моральну підтримку до старших родичів: їхня порада буде продиктована не лише багатим життєвим досвідом, а й добрим до вас ставленням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 липня для Терезів

Можливо, сьогодні представникам вашого знака захочеться щось різко змінити у своєму житті – наприклад, перейти на нове місце: робити це потрібно лише в тому разі, якщо ви абсолютно впевнені у своєму рішенні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 липня для Скорпіонів

Знаки, які сьогодні посилено надсилатиме вам Всесвіт, мають безпосередній стосунок до ситуації, яка склалася у вашому житті, тож намагайтеся їх не ігнорувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 липня для Стрільців

Як би вам не хотілося сьогодні встигнути все, прийміть як дійсність той факт, що вам це не вдасться, тому є сенс зосередитися на одній, але найважливішій – і найцікавішій – справі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 липня для Козорогів

Не звертайте увагу на відсутність взаєморозуміння з близькою людиною – на щастя, це явище тимчасове, а ось той факт, що вона у вас є – всерйоз і надовго, і йому не можна не радіти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 липня для Водоліїв

Розплануйте свій день так, щоб вам вистачило часу і на роботу, і на спілкування з близькою людиною – найкраще для цього підійде вечір, який не лише можна, а й потрібно провести в романтичній обстановці.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 липня для Риб

Неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще уникати: спілкування з ними негативно позначиться на вашому настрої, який і без того далеко не найкращий.

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Дата публікації
Перегляди
728
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