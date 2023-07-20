Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від помсти

День, коли не можна ухвалювати рішення, якщо їх наслідки ретельно не продумані та не прораховані.

Від бажання помститися – навіть тій людині, яка дійсно перед нами в чомусь винна – сьогодні – втім, як і завжди – краще відмовитися: зірки пропонують трохи зачекати та подивитися, як витончено і справедливо за нас їй відплатить саме життя. А ось людину, яку образили, не лише можна, а й треба перепросити: енергії дня сприятимуть примиренню навіть в особливо складних випадках.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 липня для Овнів

Не поспішайте вирішувати проблеми, які, як вам здається, заважають вам жити: спочатку добре подумайте над тим, яку користь вони можуть вам принести – як-то кажуть, немає поганого, що не можна було б повернути на добре.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 липня для Тельців

До важливих і – особливо – трудомістких справ сьогодні краще не братися – на них у вас банально не вистачить сил, тому сьогодні бажано – як і належить у п'ятницю – підбити підсумки робочого тижня та підготуватися до вихідних.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 липня для Близнят

Працювати сьогодні треба "через не хочу", не чекаючи на натхнення та ентузіазм – вони навряд чи сьогодні вас відвідають, тому неквапливі, але поступові й поступальні дії – саме те, що вам потрібно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 липня для Раків

Намагайтеся сьогодні ні в кого нічого не позичати: навіть якщо вам здасться, що вам не вистачить власних коштів, увімкніть режим розумної економії – потім самі собі скажете "дякую".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 липня для Левів

Будь-які ухвалені сьогодні рішення – як професійного, так і особистого характеру – свідомо виявляться хибними, тому краще перенести цей процес на інший – більш слушний – час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 липня для Дів

Вирішуючи, як вчинити в життєвій ситуації, зверніться по моральну підтримку до старших родичів: їхня порада буде продиктована не лише багатим життєвим досвідом, а й добрим до вас ставленням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 липня для Терезів

Можливо, сьогодні представникам вашого знака захочеться щось різко змінити у своєму житті – наприклад, перейти на нове місце: робити це потрібно лише в тому разі, якщо ви абсолютно впевнені у своєму рішенні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 липня для Скорпіонів

Знаки, які сьогодні посилено надсилатиме вам Всесвіт, мають безпосередній стосунок до ситуації, яка склалася у вашому житті, тож намагайтеся їх не ігнорувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 липня для Стрільців

Як би вам не хотілося сьогодні встигнути все, прийміть як дійсність той факт, що вам це не вдасться, тому є сенс зосередитися на одній, але найважливішій – і найцікавішій – справі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 липня для Козорогів

Не звертайте увагу на відсутність взаєморозуміння з близькою людиною – на щастя, це явище тимчасове, а ось той факт, що вона у вас є – всерйоз і надовго, і йому не можна не радіти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 липня для Водоліїв

Розплануйте свій день так, щоб вам вистачило часу і на роботу, і на спілкування з близькою людиною – найкраще для цього підійде вечір, який не лише можна, а й потрібно провести в романтичній обстановці.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 липня для Риб

Неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще уникати: спілкування з ними негативно позначиться на вашому настрої, який і без того далеко не найкращий.

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