Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли розумові здібності перевершать фізичні

День несприятливий для активних дій – вони не будуть успішними, а ось продумувати свої майбутні вчинки можна і потрібно.

Якщо перед людиною стоїть проблема, яку він вважає нерозв'язною, цього дня з нею вдасться впоратися швидко і легко – майже без зусиль. Незважаючи на те, що розумові здібності сьогодні будуть набагато сильнішими за фізичні сили, необхідно дотримуватися між ними балансу, тобто працювати не лише головою, а й руками.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 липня для Овнів

Розвивайте філософський погляд на речі: навчіться спокійно приймати те, що ви не можете змінити – це подарує вам душевний спокій, якого вам останнім часом так бракує.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 липня для Тельців

Не відмовляйте у допомозі тим, хто вас про неї попросить, тим паче, що йтиметься не про матеріальне сприяння, а про ширу розмову і, можливо, добру пораду, тож ви нічим не ризикуєте.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 липня для Близнят

Ставши до роботи, намагайтеся зробити так, щоб вас не відволікали через дрібниці: телефонна розмова, без якої цілком можна буде обійтися, може затягнутися і "вкрасти" ваш час.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 липня для Раків

Сьогодні дуже важко обманювати – щось у душі людини заважає говорити неправду, тож цим варто скористатися, щоб визначити, бреше вам близька людина чи ні – результат буде стовідсотково правдивим.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 липня для Левів

Інформація, яка сьогодні приходитиме до вас із різних джерел, з часом виявиться на вагу золота, тому важливо сприймати її з максимальною увагою.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 липня для Дів

Час сприятливий для відновлення справ, які ви деякий час тому відклали до довгої скриньки – сьогодні їх вдасться вирішити легко і швидко та, як то кажуть, "закрити тему" раз і назавжди.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 липня для Терезів

Намагаючись надати допомогу комусь із людей, які вас оточують, не перегніть палицю: ваше бажання зробити добру справу можуть сприйняте, як нав'язливість та втручання в чуже особисте життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 липня для Скорпіонів

Сьогодні ви можете дізнатися безліч чужих таємниць – люди самі розкажуть вам про свої радощі та прикрощі: виявіть стосовно них щиру участь і якомога швидше забудьте все, що почули.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 липня для Стрільців

Поставивши перед собою професійну мету, намагайтеся спочатку завершити всі проєкти, розпочаті раніше, але досі не завершені, інакше вони гальмуватимуть ваш рух.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 липня для Козорогів

У пошуках відповіді на важливе для вас запитання головне – поставити його, а відповідь прийде ніби сама собою: наприклад, після того, як ви включите в машині радіо, ви почуєте саме те, що потрібно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 липня для Водоліїв

Не варто довіряти на слово людям, навіть якщо ви давно їх знаєте: можливо, обман буде ненавмисним, та від цього він не перестане ним бути – не поспішайте вважати їхні слова істиною в останній інстанції.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 липня для Риб

Сьогодні з'явиться велика кількість людей – як знайомих, так і не дуже, які хотітимуть обвести вас навколо пальця: не варто побоюватися шахрайства – вам вдасться вивести шахраїв на чисту воду.

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