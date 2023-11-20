Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумніватися у своїх діях

День, коли не можна сумніватися у своїх діях – це забиратиме сили, необхідні для повноцінного життя і роботи.

Проте велика ймовірність різкого зниження самооцінки, що негативно позначиться на вирішенні всіх без винятку питань – від побутових до кар'єрних. До такого чинника необхідно готуватися заздалегідь, не плануючи на цей час особливо важливих і відповідальних справ. Бажано перенести їх на інший час, бо доведеться говорити про втрачені можливості.

Овен

Невпевненість у собі можуть викликати тривожні сни, які ви побачите цієї ночі: на щастя, жодної сили вони не матимуть, тому можна через них особливо не хвилюватися.

Телець

Негативні емоції, які ви можете відчувати цього дня, не найкращим чином позначаться на самопочутті, відібравши моральні й фізичні сили, яких зараз і так небагато – намагайтеся стримуватися.

Близнюки

Найкращий спосіб провести сьогоднішній непростий день – це налаштуватися на позитивний лад: чого ви в цей час очікуватимете від життя і людей навколо, те, зрештою, і отримаєте.

Рак

День – звісно, за можливості – бажано провести на самоті: спілкування з оточенням – навіть доброзичливо налаштованим – на жаль, не принесе нічого, крім негативу.

Лев

Необхідно, хоча ви цього й не любите, дослухатися до зауважень, які сьогодні можуть робити близькі люди: в них буде присутнє зерно істини, тому необхідно взяти їх до уваги.

Діва

На недружні випади людей у вашому оточенні, в яких сьогодні не буде нестачі, краще не реагувати: адекватної відповіді ви їм однаково не дасте, а дорогоцінну енергію змарнуєте.

Терези

Зірки рекомендують вам сьогодні якомога більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: робіть більше перерв, під час яких бажано вийти на вулицю і пройтися швидким кроком.

Скорпіон

Будь-якого конфлікту, навіть якщо він станеться на касі супермаркету, а отже, не матиме серйозних наслідків, сьогодні варто уникати: як результат, ви будете цілковито знесиленими.

Стрілець

Поганий настрій розвіється, щойно ви зробите те, що любите і вмієте: опануєте себе і почнете активно діяти – наприклад, прибирати вдома, прати чи готувати їжу на тиждень наперед.

Козоріг

Тривожні думки, які хвилюватимуть вас у цей час, не мають жодного стосунку до реальності, тому не варто на них зосереджуватися і псувати собі настрій.

Водолій

Все, що вам сьогодні знадобиться, – це філософський погляд на життя і навколишній світ, він допоможе не сприймати події дня із зайвою серйозністю, оскільки вони цього не заслуговують.

Риби

Плітки сьогодні – втім, як і завжди – мають бути для вас під забороною: результат таких "розмов" може стати відомим тому, про кого ви вирішите поговорити, і ви матимете в його особі найлютішого ворога.

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