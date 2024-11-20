Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно будувати плани на майбутнє

День, коли потрібно не так діяти, як складати плани дій – переважно, професійних – на майбутнє.

Проаналізувавши попередній етап, можна буде зробити з нього правильні висновки та поставити перед собою нові – правильні – завдання. Цього дня також можна збирати нову – важливу – інформацію, що стосується як професійної діяльності, так і особистого життя. Головне – користуватися лише перевіреними джерелами, а не задовольнятися чутками, домислами та плітками.

Овен

Вибираючи між новими проєктами та тими, які вже якийсь час перебувають у роботі, необхідно зупинитись на других, вони не загальмуються як перші, тому їх можна буде переможно закінчити.

Телець

Нинішній день – не найкращий час для спілкування з близькими людьми: оскільки вам важко буде знайти з ними порозуміння, романтичні побачення та зустрічі з друзями краще перенести на інший час.

Близнята

Навіть якщо настрій буде дуже поганим, намагайтеся не зриватися на оточенні: вже завтра ви заспокоїтеся, а от «тріщину» у взаєминах вдасться залатати далеко не одразу.

Рак

Від будь-яких – навіть не найзначніших – фінансових операцій необхідно відмовитися: прикра помилка, що вкралася в документацію, може перевернути все з ніг на голову і замість прибутку призведе до збитків.

Лев

Отримавши пропозицію попрацювати – і заробити – не поспішайте відмовлятися: цілком можливо, що нове заняття, в якому вам доведеться спробувати свої сили, настільки припаде вам до душі, що ви зміните роботу.

Діва

Не варто упускати можливість навчитися чогось нового, яка сьогодні випаде вам абсолютно безкоштовно, тобто задарма: цілком можливо, що саме ці знання допоможуть вам у роботі.

Терези

Як відомо, щастя любить тишу: не варто нікого посвячувати в приємні моменти особистого життя – пристріт ще ніхто не скасовував, а людей, які вам заздрять, на жаль, у вашому оточенні більше, ніж ви можете собі уявити.

Скорпіон

Спілкування з оточенням сьогодні не принесе ні задоволення, ні користі, скоріше навпаки – воно може стати причиною серйозного конфлікту, тому від нього – зрозуміло, за можливості – треба відмовитись.

Стрілець

Успіху у вирішенні професійних питань сьогодні вдасться досягти лише тим, хто чітко дотримуватиметься заздалегідь складеного плану: хаотичні та безладні рухи сенсу не матимуть.

Козоріг

Уникати ризикованих жартів, які можуть зачепити чиєсь самолюбство, варто завжди, але сьогодні особливо небажано когось ображати таким чином – конфлікт із опонентом може зайти дуже далеко.

Водолій

Складаючи план на сьогоднішній день, спочатку зробіть те, що вимагатиме від вас максимальних сил і уваги, а потім – зрозуміло, якщо залишиться час – переходьте до менш важливих справ: вчинивши навпаки, не встигнете нічого.

Риби

Намагайтеся протягом дня зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від ранку, — з його допомогою ви встигнете зробити набагато більше і з меншими зусиллями, ніж у песимізмі.

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