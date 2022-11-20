Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

День, коли на перший план виходить інтуїція – саме до неї потрібно звертатися, ставлячи важливі – життєві та професійні – запитання.

Звертатися до розуму цього дня, прислухатися до його доводів, прораховуючи всі можливі варіанти ймовірного розвитку подій – порожня витівка, оскільки однаково щось обов'язково піде не так. А ось інтуїція зможе передбачити можливі ускладнення і спрямує людину потрібним і єдино вірним шляхом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 листопада для Овнів

Сьогодні небажано розпочинати роботу над новими проєктами та підписувати документи, в яких йдеться про чималі грошові суми: великий ризик помилки, тож варто зачекати хоча б кілька днів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 листопада для Тельців

Потужну енергію, яку виділять вам зірки цього дня, не варто витрачати на вирішення незначних питань, хоч би якої властивості вони були: братися потрібно лише до серйозних і довготривалих проєктів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 листопада для Близнят

Не реагуйте на провокації, які сьогодні не шкодуватимуть для вас недоброзичливці: нехай вони самі "варяться" у своєму негативі – пам'ятайте, що до вас він не має жодного стосунку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 листопада для Раків

Намагайтеся зробити так, щоб ваші помисли сьогодні були лише добрими і максимально корисними: все, що сьогодні спаде вам на думку, згодом стане реальністю – подбайте про те, щоб вона була позитивною.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 листопада для Левів

Незважаючи на те, що на календарі понеділок, який вважається стартом професійних проєктів, не поспішайте здійснювати подвиги – на вирішення серйозних питань навряд чи чекає успіх, тому зосередьтеся на рутині.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 листопада для Дів

Люди, які негативно налаштовані щодо вас, не зможуть приховати своїх щирих намірів, тому вам легко вдасться їх викрити: чи варто казати, що їх треба вивести за межі кола свого спілкування?

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 листопада для Терезів

День, коли категорично не можна хвилюватися, навіть якщо привід для негативних емоцій здасться вам вагомим: вони можуть підштовхнути вас до дій, за які вам може бути соромно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 листопада для Скорпіонів

День, коли можна – і потрібно – будувати плани на майбутнє, причому як у професійному, так і в особистому плані: вам вдасться вибрати саме ті цілі, які можна буде блискуче втілити в життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 листопада для Стрільців

Зверніть особливу увагу на знаки, які вищі сили надсилатимуть вам сьогодні: зазвичай ви ними нехтуєте, але сьогодні вони підкажуть вам, як із вигодою для себе вийти з обставин, що склалися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 листопада для Козорогів

Сьогодні вас може підвести здоров'я: особливої уваги вимагатиме самопочуття тих представників вашого знака, які страждають на хронічні захворювання – їм треба тримати під рукою свої ліки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 листопада для Водоліїв

Заплануйте на сьогоднішній день візит до родичів – особливо це стосується батьків: можливо, вам варто – нарешті! – познайомити їх із людиною, яку ви називаєте своєю другою половинкою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 листопада для Риб

Велика небезпека витратити сили, приплив яких ви відчуєте сьогодні, на вирішення рутинних і другорядних питань: якщо серйозні цілі не передбачаються, акумулюйте енергію для наступних днів.

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