Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли активність розпочнеться пообіді

День, який – згідно з підказками зірок – чітко поділяється на дві частини, в яких космічна енергія впливає на нас по-різному.

У першу половину дня вона пасивна, але не бездіяльна – рекомендується складати плани на майбутнє як професійної, так і особистої якості: в цей час вдасться визначити найважливіші цілі та зрозуміти, якими засобами найкраще їх досягти. Пообіді енергії схильні до активності, тому можна починати працювати на їх досягнення – не поспішаючи, але завзято та цілеспрямовано.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 лютого для Овнів

Головний ворог для вас сьогодні – порожні розмови з колегами, якщо ви працюєте в офісі, і домашніми, якщо перебуваєте дистанційно: вони заберуть у вас енергію, водночас нічого не давши натомість.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 лютого для Тельців

Успішними виявляться передусім ті представники вашого знака, які займаються розумовою працею: будь-яка ідея, яку ви обмірковуватимете в цей час, має всі шанси на успішне втілення в життя.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 лютого для Близнят

Дратівливість, яка ускладнюватиме вам життя від самого ранку, в жодному разі не можна вихлюпувати на людей, які перебувають поруч – особливо це стосується близьких, які ні в чому перед вами не винні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 лютого для Раків

Найкращий релакс для вас сьогодні – прибирання у власній оселі: ця справа завжди вас заспокоює, і сьогоднішній день не стане винятком, тож ви не лише облагородите своє житло, але й отримаєте задоволення.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 лютого для Левів

День сприятливий для ділових переговорів – партнери охоче йдуть назустріч один одному, особливо якщо розмова відбуватиметься у неформальній обстановці, що сприятиме порозумінню.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 лютого для Дів

Велика ймовірність надходження привабливої пропозиції перейти на інше місце роботи або обійняти нову посаду, яка виявиться перспективнішою, цікавішою та матеріально вигіднішою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 лютого для Терезів

Небажано розкривати свої життєві чи професійні плани навіть у розмові з друзями та близькими, про колег-конкурентів зайве й казати, якщо, звісно, ви не хочете наврочити самим собі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 лютого для Скорпіонів

Не переймайтеся через те, що вам не дістанеться, як то кажуть, "шматок пирога", який встигли розділити між собою люди у вашому оточенні – найімовірніше, доля приготувала особисто для вас щось привабливіше.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 лютого для Стрільців

День бажано присвятити усуненню недоробок, які "висять" на вас ще від минулого місячного циклу - лише позбувшись їх, ви зможете розпочати реалізацію планів, на які чекає успіх.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 лютого для Козорогів

Сьогоднішній день стане закономірним продовженням попереднього – умовно кажучи, ви "пожнете" те, що "посіяли", тож не дивуйтеся, що відбувається: зробивши напередодні хорошу справу, ви отримаєте добро у подвійному розмірі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 лютого для Водоліїв

Намагайтеся не спілкуватися з людьми, які вам неприємні: висока ймовірність того, що ви не витримаєте пов'язаної з цим напруженості і "вибухнете", показавши себе не з кращого боку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 лютого для Риб

Спілкування з друзями та коханими сьогодні бажано звести до мінімуму – надто велика ймовірність сварки, яка зробить серйозну і небажану розколину у ваших стосунках.

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