Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ми всі отримаємо по заслугах

День, коли будь-які події – як хороші, так і погані – стануть прямим наслідком нашого ставлення до людей навколо і світу загалом.

Звісно, виправити зроблені в минулому помилки вже не вдасться, а от інакше поглянути на те, що відбувається цього дня, і змінити знак "мінус" у словах і справах на "плюс" не лише можна, а й потрібно.

Овен

Відчуваючи жалість до інших, спрямовуйте її в активне русло – допоможіть їм, чим зможете, але водночас намагайтеся не шкодувати себе – це деструктивне почуття надовго виб'є вас з колії.

Телець

Не варто допускати стосовно інших людей не лише злі слова, а й думки: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь – так діє закон бумеранга.

Близнята

Важливі – кардинальні – життєві рішення не можна ухвалювати похапцем: у такому разі неминуча помилка, яку згодом доведеться довго виправляти, до того ж це вдасться далеко не всім.

Рак

Навіть якщо ви давно планували великі придбання, сьогодні від них краще відмовитися – через прихований брак річ прослужить недовго, а ось відчуття даремно витрачених грошей нікуди не дінеться протягом тривалого часу.

Лев

У стосунках зі своїм оточенням на вас сьогодні чекає приємне відкриття: людина, яку ви досі вважали нецікавою, зможе змінити вашу про неї думку в несподіваний – кращий – бік.

Діва

У спілкуванні з близькими і – особливо – коханими людьми треба тримати дистанцію, оскільки саме вона стане найкращим способом зберегти, а не зруйнувати стосунки, які зазнають випробувань.

Терези

Ідеальний день для того, щоб усвідомити скоєні раніше помилки та розробити план для їх виправлення, після чого можна буде розпочати життя з чистого аркуша з урахуванням отриманого досвіду.

Скорпіон

Серйозних фізичних навантажень сьогодні треба уникати – навіть займаючись спортом, без якого ви не мислите свого життя, зупиніть свій вибір на чомусь спокійнішому, наприклад, йозі.

Стрілець

Зірки рекомендують вам забути про фінансовий і згадати про духовний бік життя: похід до театру або на концерт класичної музики матиме на вас душевно-терапевтичний вплив і покращить настрій.

Козоріг

Всі справи, намічені на цей день, необхідно чітко спланувати від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час втрачений намарно.

Водолій

Примхи навколишніх людей можуть викликати у вас дратівливість у відповідь, проте не варто дозволяти їй розгорітися, ні до чого хорошого це не призведе – будьте поблажливими до чужих слабкостей.

Риби

Небажано спілкуватися з людьми, які вам неприємні: зі зрозумілих причин розмови з ними очікувано викличуть у вас негативні емоції, а отже, заберуть сили, потрібні для роботи.

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