Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути готовими до випробувань

Не найпростіший день місячного календаря, протягом якого потрібно бути готовими до випробувань.

Вони переважно стосуватимуться різного роду зрад, якихі можна очікувати абсолютно на всіх рівнях, включно з – що особливо прикро – рідними, близькими та коханими людьми. Та хоч би що сталося, зірки рекомендують сприйняти це з філософським спокоєм: можливо, все буде на краще, тож на нього треба й розраховувати. Стосунки, які зайшли в глухий кут, необхідно закінчити – їм на зміну прийдуть нові.

Овен

Від агресії навколишнього світу, яка сьогодні буде особливо відчутною, можна відгородитися лише стінами власної оселі: що менше ви проведете на вулиці, то краще – як для вас, так і для усіх навколо.

Телець

Сьогодні не варто нікому нічого доводити: навіть якщо ви сто разів матимете рацію, вам однаково не вдасться донести свою точку зору до інших, а от розпочати серйозний конфлікт можна буде легко.

Близнята

Зустрічі з друзями або романтичні побачення, заплановані на цей день, краще перенести: сьогодні ви зі своїм співрозмовником навряд чи зрозумієте одне одного, а це не найкраще позначиться на стосунках.

Рак

Сьогодні представникам вашого знака дуже важливо стежити за тим, що вони кажуть: образити людину необережним словом чи жартом виявиться дуже легко, а ось примирення потребуватиме тривалого часу.

Лев

Не варто звертати увагу на критичні зауваження тих, хто таким чином хотітиме вивести вас зі стану душевної рівноваги: проігнорувавши їх, ви захистите себе від їхніх злих випадів.

Діва

До пропозиції отримати щось, нічого не зробивши натомість, треба ставитися з максимальною обережністю: бажано згадати про те, що прагнення отримати щось просто так ще нікого до добра не доводило.

Терези

Новий проєкт, роботу над яким ви маєте розпочати найближчим часом, вимагатиме і нових знань – нинішній день підходить для того, щоб розпочати навчання – освіта зайвою не буває.

Скорпіон

Не варто брати на себе вирішення чужих завдань, навіть якщо вас дуже про це проситимуть: працюючи за іншу людину, ви з великою ймовірністю запустите власні справи, за що вас начальство навряд чи похвалить.

Стрілець

Ділові зустрічі у фіналі робочого тижня вам навряд чи вдасться провести на високому рівні, тому якщо є хоча б один шанс зі ста перенести їх на інший час, треба неодмінно ним скористатися.

Козоріг

Нова професійна ідея, яку ви подумки проробляєте вже доволі давно, схоже, дочекалася сприятливого часу для своєї реалізації – почавши працювати над нею сьогодні, ви досягнете успіху.

Водолій

Занепад сил, які ви можете відчути сьогодні, пов'язаний зі зниженням імунітету, тому медикаментозне лікування вам не допоможе, а ось вітаміни, спорт і свіже повітря дадуть приголомшливі результати.

Риби

Нинішній день – не найкращий час для вирішення фінансових питань, тому краще від нього утриматися: навіть до необхідних придбань потрібно поставитися з обережністю – не варто брати зайве.

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