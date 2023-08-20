Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активні дії небажані

Нинішній день – незважаючи на початок тижня – не найкращий час для активних дій, тож від них краще відмовитися.

Але й марне витрачання часу зірки не вітають: на їхній погляд, вільний час у разі нічим не зайнятих голови й рук може призвести до невдоволення своїми досягненнями – як у професійному, так і в особистому розумінні. Можна – і потрібно – складати плани на майбутнє: вдасться вибрати єдино правильні цілі, на досягненні яких необхідно зосередитися найближчим часом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 серпня для Овнів

Протягом дня складуться сприятливі обставини для того, щоб налагодити давно зруйновані стосунки з рідними, друзями чи колегами – сьогодні вони охоче підуть вам назустріч щодо примирення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 серпня для Тельців

День, коли особливо уважно потрібно ставитися до голосу інтуїції, особливо в тому, що стосуватиметься вашого здоров'я: прислухайтеся до сигналів, які подаватиме організм, і зробіть висновки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 серпня для Близнят

День сприятливий як для роботи, так і для відпочинку: результативнішим виявиться ранковий час, на який необхідно запланувати всі особливо важливі справи, а пообіді можна буде відпочити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 серпня для Раків

Головне сьогодні – не лінуватися: зробивши свою роботу якісно і вчасно, ви зможете найкраще презентувати себе перед керівництвом і, як наслідок, отримати приємні бонуси – як моральні, так і матеріальні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 серпня для Левів

Не найкращий день для роботи – бажано провести його зі своєю родиною, спілкуючись із батьками й дітьми: якщо уникнути професійної діяльності не вдасться, займіться не найважливішими проєктами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 серпня для Дів

Відповідь на запитання, яке вас цікавить, прийде сама собою – наче зійде зверху, тому не варто цілий день ламати над ним голову – краще зосередитися на роботі, яку за вас ніхто не зробить.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 серпня для Терезів

Незважаючи на те, що сьогоднішній день має статус буднього, представникам вашого знака бажано присвятити його відпочинку: схоже, ваші сили вже закінчуються, саме час їх відновити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 серпня для Скорпіонів

Не ігноруйте знаки, які надсилатиме вам Всесвіт, навіть якщо здаватиметься, що ви цілком можете обійтися без його попереджень: це саме той випадок, про який кажуть: попереджений, отже, озброєний.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 серпня для Стрільців

Сьогодні люди, які вас оточують, можуть відкритися з найнесподіванішого – і не завжди приємного – боку: будьте уважні до їхніх слів, і особливо справ – дуже важливо зробити цей висновок зараз, а не пізніше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 серпня для Козорогів

Емоційність – не ваш сильний бік, тому сьогодні – втім, і будь-якого іншого дня – вам потрібно контролювати себе, інакше ризикуєте наламати серйозних дров, розгрібати які доведеться довго.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 серпня для Водоліїв

Не варто ревнувати кохану людину і з'ясовувати з нею стосунки, навіть якщо для розмови є вагомий привід: сьогодні не варто порушувати гармонію почуттів, яка існує між вами.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 серпня для Риб

Можна підписувати договори й укладати угоди, особливо якщо вони розраховані на тривалу перспективу – удача, передусім фінансова, супроводжуватиме втілення в життя будь-якого проєкту.

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