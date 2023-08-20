Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активні дії небажані

Нинішній день – незважаючи на початок тижня – не найкращий час для активних дій, тож від них краще відмовитися.
Але й марне витрачання часу зірки не вітають: на їхній погляд, вільний час у разі нічим не зайнятих голови й рук може призвести до невдоволення своїми досягненнями – як у професійному, так і в особистому розумінні. Можна – і потрібно – складати плани на майбутнє: вдасться вибрати єдино правильні цілі, на досягненні яких необхідно зосередитися найближчим часом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 серпня для Овнів
Протягом дня складуться сприятливі обставини для того, щоб налагодити давно зруйновані стосунки з рідними, друзями чи колегами – сьогодні вони охоче підуть вам назустріч щодо примирення.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 серпня для Тельців
День, коли особливо уважно потрібно ставитися до голосу інтуїції, особливо в тому, що стосуватиметься вашого здоров'я: прислухайтеся до сигналів, які подаватиме організм, і зробіть висновки.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 серпня для Близнят
День сприятливий як для роботи, так і для відпочинку: результативнішим виявиться ранковий час, на який необхідно запланувати всі особливо важливі справи, а пообіді можна буде відпочити.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 серпня для Раків
Головне сьогодні – не лінуватися: зробивши свою роботу якісно і вчасно, ви зможете найкраще презентувати себе перед керівництвом і, як наслідок, отримати приємні бонуси – як моральні, так і матеріальні.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 серпня для Левів
Не найкращий день для роботи – бажано провести його зі своєю родиною, спілкуючись із батьками й дітьми: якщо уникнути професійної діяльності не вдасться, займіться не найважливішими проєктами.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 серпня для Дів
Відповідь на запитання, яке вас цікавить, прийде сама собою – наче зійде зверху, тому не варто цілий день ламати над ним голову – краще зосередитися на роботі, яку за вас ніхто не зробить.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 серпня для Терезів
Незважаючи на те, що сьогоднішній день має статус буднього, представникам вашого знака бажано присвятити його відпочинку: схоже, ваші сили вже закінчуються, саме час їх відновити.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 серпня для Скорпіонів
Не ігноруйте знаки, які надсилатиме вам Всесвіт, навіть якщо здаватиметься, що ви цілком можете обійтися без його попереджень: це саме той випадок, про який кажуть: попереджений, отже, озброєний.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 серпня для Стрільців
Сьогодні люди, які вас оточують, можуть відкритися з найнесподіванішого – і не завжди приємного – боку: будьте уважні до їхніх слів, і особливо справ – дуже важливо зробити цей висновок зараз, а не пізніше.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 серпня для Козорогів
Емоційність – не ваш сильний бік, тому сьогодні – втім, і будь-якого іншого дня – вам потрібно контролювати себе, інакше ризикуєте наламати серйозних дров, розгрібати які доведеться довго.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 серпня для Водоліїв
Не варто ревнувати кохану людину і з'ясовувати з нею стосунки, навіть якщо для розмови є вагомий привід: сьогодні не варто порушувати гармонію почуттів, яка існує між вами.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 серпня для Риб
Можна підписувати договори й укладати угоди, особливо якщо вони розраховані на тривалу перспективу – удача, передусім фінансова, супроводжуватиме втілення в життя будь-якого проєкту.
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