Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли легко потрапити під чужий вплив

День, коли легко потрапити під чужий вплив і, діючи згідно з порадами або вказівками оточення, вчинити зовсім не так, як ви хотіли.

Щоб згодом не шкодувати про те, що дали слабину і підкорилися чиїйсь волі, необхідно стояти на своєму, навіть якщо друзі та знайомі дружно переконуватимуть нас у тому, що ми помиляємось, а всі їхні умовляння – винятково нам на благо. Пам'ятайте, що рішення, які ми ухвалюємо – а отже, перемога чи відповідальність за них – лежить лише на нас.

Овен

Не варто звинувачувати оточення у своїх помилках та хибах – це буде несправедливо стосовно нього, краще подумати про те, як виправити ситуацію, в яку ви, самі того не бажаючи, потрапили.

Телець

Ваш вплив на людей у цей час виявиться в буквальному розумінні слова магічним: кількох пропозицій буде достатньо, щоб переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента.

Близнята

На вас сьогодні чекають не найприємніші відкриття: виявиться, що люди, які прикидаються друзями, насправді використовують ваші професійні успіхи, щоб паразитувати на них – точніше, на вас

Рак

Цього дня все буде падати у вас з рук, так що роботу над серйозними справами краще відкласти, а поки зайнятися незначними, які, до того ж, можна буде легко, і, дуже важливо, швидко завершити.

Лев

Яку б мету – передусім професійну – ви сьогодні перед собою не поставили, не допускайте нечесних способів досягнення мети – згодом це може позначитися на вашому авторитеті не найкращим чином.

Діва

Успішній роботі може завадити спричинений перевтомою занепад сил: поповнити дефіцит енергії допоможе відпочинок на природі чи мистецтво – увечері бажано вирушити до найближчого парку чи театру.

Терези

Спілкування з оточенням може стати джерелом негативних емоцій, тому, за можливості, потрібно уникати їхнього товариства або хоча б спілкуватися виключно на нейтральні теми – наприклад, про природу та погоду.

Скорпіон

Небажання щось робити, та й взагалі залишитися в рідних стінах на улюбленому дивані, доведеться подолати вольовим зусиллям: поза домом з вами може статися приємна подія – не проґавте свій шанс.

Стрілець

Запорука успіху наступного дня в тому, щоб від самого ранку ретельно його розпланувати: скрупульозно дотримуючись пунктів свого списку — не відстаючи і не забігаючи вперед — ви встигнете набагато більше, ніж зазвичай.

Козоріг

Цього дня ви будете промовисті та переконливі і зможете схилити на свій бік навіть найскептичніших абонентів – неодмінно скористайтеся такою вдалою для вас обставиною.

Водолій

Першу половину дня можна буде витратити на розгойдування, але в другу необхідно мобілізуватися і здійснити все задумане, не відкладаючи невідкладних справ на безрік.

Риби

Не варто рефлексувати і мучити себе думками про те, що ви зробили не так: або виправте помилки, або – якщо з якоїсь причини це неможливо – забудьте про скоєне і думайте не про минуле, а про майбутнє.

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