Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місячного календаря

День, який астрологи вважають найнебезпечнішим у всьому місячному календарі, потребує підвищеної обережності.

Сваволя темних сил, які не відчувають опору, а тому стають всесильними, створює сприятливу обстановку для скоєння різноманітних злочинів, неприємностей і несправедливості. Бажано виставляти невидимий, але дієвий енергетичний захист, який допоможе уникнути негативного впливу як на психіку, так і на життя в цілому. Необхідно також менше спілкуватися з людьми, особливо неадекватними та агресивно налаштованими, та не залишати стіни рідного дому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 січня для Овнів

Не варто слухати плітки, навіть якщо вони здадуться вам цікавими: людина, якої вони стосуватимуться, може не зрозуміти, що вами рухала виключно звичайна цікавість, і визнати вас своїм ворогом.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 січня для Тельців

Небажано братися до важливих справ, від яких залежить ваша подальша кар'єра: великий шанс провалити їх, навіть не розпочавши роботу, тому бажано зосередитися на щоденній рутині.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 січня для Близнят

Представники вашого знака, мабуть, єдині у всьому зодіаку, кому нинішня місячна доба принесе успіх і виграш: доля приготувала для вас важливий професійний шанс – не проґавте його.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 січня для Раків

Тим із вас, хто налаштований на сприятливі професійні чи особисті зміни, зірки наполегливо радять не говорити нічого з цього приводу: розповівши про свої плани, ви можете злякати успіх.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 січня для Левів

Спроба поговорити з близькою людиною про майбутнє ваших стосунків, найімовірніше, наткнеться на стіну непорозуміння і обернеться невдачею, тому є сенс перенести пояснення на інший час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 січня для Дів

Не ігноруйте свої домашні обов'язки, інакше ваші близькі можуть подумати, що вам байдуже не лише до свого дому, але й до тих, хто в ньому живе – важко сказати, куди це вас заведе.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 січня для Терезів

Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – вам не варто смітити грошима: придбання, зроблені в цей час, виявляться невдалими і не залишать по собі нічого, крім жалю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 січня для Скорпіонів

Дратівливість, яку ви відчуєте в цей час, буде продиктована втомою – як моральною, так і фізичною, тому позбутися її допоможе відпочинок – найкраще на свіжому повітрі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 січня для Стрільців

Прибирання, затіяне вами сьогодні в домі, допоможе позбутися як бруду і сміття, так і негативної енергетики, що накопичилася в ньому останнім часом: після його закінчення ваш настрій покращиться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 січня для Козорогів

Хоч би як вам хотілося виконати – і перевиконати – свої професійні плани, яким зазвичай не заважає навіть вихідний день, подумайте про своє здоров'я – відкладіть справи та відпочиньте.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 січня для Водоліїв

Фізична слабкість, яку ви відчуєте від самого ранку, викличе у вас роздратування – аж до агресії, а це означає, що задля уникнення сварок вам необхідно максимально скоротити спілкування зі своїм оточенням.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 січня для Риб

Представникам вашого знака сьогодні необхідно відмовитися навіть від побутових клопотів, а про те, щоб забрати роботу додому, і йтися не може – перевтома несприятливо позначиться на вашому здоров'ї.

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