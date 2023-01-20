Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місячного календаря

День, який астрологи вважають найнебезпечнішим у всьому місячному календарі, потребує підвищеної обережності.
Сваволя темних сил, які не відчувають опору, а тому стають всесильними, створює сприятливу обстановку для скоєння різноманітних злочинів, неприємностей і несправедливості. Бажано виставляти невидимий, але дієвий енергетичний захист, який допоможе уникнути негативного впливу як на психіку, так і на життя в цілому. Необхідно також менше спілкуватися з людьми, особливо неадекватними та агресивно налаштованими, та не залишати стіни рідного дому.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 січня для Овнів
Не варто слухати плітки, навіть якщо вони здадуться вам цікавими: людина, якої вони стосуватимуться, може не зрозуміти, що вами рухала виключно звичайна цікавість, і визнати вас своїм ворогом.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 січня для Тельців
Небажано братися до важливих справ, від яких залежить ваша подальша кар'єра: великий шанс провалити їх, навіть не розпочавши роботу, тому бажано зосередитися на щоденній рутині.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 січня для Близнят
Представники вашого знака, мабуть, єдині у всьому зодіаку, кому нинішня місячна доба принесе успіх і виграш: доля приготувала для вас важливий професійний шанс – не проґавте його.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 січня для Раків
Тим із вас, хто налаштований на сприятливі професійні чи особисті зміни, зірки наполегливо радять не говорити нічого з цього приводу: розповівши про свої плани, ви можете злякати успіх.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 січня для Левів
Спроба поговорити з близькою людиною про майбутнє ваших стосунків, найімовірніше, наткнеться на стіну непорозуміння і обернеться невдачею, тому є сенс перенести пояснення на інший час.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 січня для Дів
Не ігноруйте свої домашні обов'язки, інакше ваші близькі можуть подумати, що вам байдуже не лише до свого дому, але й до тих, хто в ньому живе – важко сказати, куди це вас заведе.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 січня для Терезів
Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – вам не варто смітити грошима: придбання, зроблені в цей час, виявляться невдалими і не залишать по собі нічого, крім жалю.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 січня для Скорпіонів
Дратівливість, яку ви відчуєте в цей час, буде продиктована втомою – як моральною, так і фізичною, тому позбутися її допоможе відпочинок – найкраще на свіжому повітрі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 січня для Стрільців
Прибирання, затіяне вами сьогодні в домі, допоможе позбутися як бруду і сміття, так і негативної енергетики, що накопичилася в ньому останнім часом: після його закінчення ваш настрій покращиться.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 січня для Козорогів
Хоч би як вам хотілося виконати – і перевиконати – свої професійні плани, яким зазвичай не заважає навіть вихідний день, подумайте про своє здоров'я – відкладіть справи та відпочиньте.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 січня для Водоліїв
Фізична слабкість, яку ви відчуєте від самого ранку, викличе у вас роздратування – аж до агресії, а це означає, що задля уникнення сварок вам необхідно максимально скоротити спілкування зі своїм оточенням.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 січня для Риб
Представникам вашого знака сьогодні необхідно відмовитися навіть від побутових клопотів, а про те, щоб забрати роботу додому, і йтися не може – перевтома несприятливо позначиться на вашому здоров'ї.
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