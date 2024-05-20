Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна втратити свій шанс

День, коли потрібно переходити від слів і роздумів до активних дій.

Головне – не прогаяти вдалі шанси, які надасть життя, і не втратити даремно відпущену зірками енергію – якщо її не використати, вона піде, як вода в пісок, і більше не відновиться. Час також сприятливий для усунення помилок, які зроблені раніше – сьогодні все вдасться залагодити швидко та успішно.

Овен

Спілкування на будь-яких рівнях цієї місячної доби приноситиме винятково позитивні емоції – варто скористатися цим чинником для вирішення давно назрілих проблем.

Телець

Якщо думати над кожним кроком, можна розучитися ходити, тому бажано діяти активно та цілеспрямовано, не витрачаючи час і сили на марні сумніви, які не дадуть вам працювати.

Близнята

Досягти поставленої мети вдасться лише тим, хто не боїться роботи – її результат залежатиме від якості та кількості докладених зусиль, а от на манну небесну в цей час розраховувати не варто.

Рак

Якщо ви давно мали намір розпочати реалізацію якогось важливого проєкту, настав час перейти від слів до дії: зробіть перший крок, а далі все піде легко й без особливої напруженості.

Лев

Не варто витрачати час і сили на робочі справи: зірки рекомендують вам відпочити – побувати на природі, погуляти в парку або просто поспати – вже завтра зекономлена енергія вам знадобиться.

Діва

День зірки радять присвятити підтягуванню "хвостів", які залишилися у професійному плані – не варто залишати їх на потім, оскільки вже завтра наваляться інші справи, які займуть увесь час та увагу.

Терези

Сьогодні вас може здолати нерішучість, яка – якщо, звісно, їй вдасться взяти над вами гору – не дасть зробити важливий і серйозний крок, намагайтеся не дати їй такого шансу.

Скорпіон

Зірки закликають вас сприймати негативні випади людей у вашому оточенні спокійно, а, можливо, й радіти їм: вони означатимуть, що вам можна позаздрити, а отже, ви успішні.

Стрілець

Відчуття всесильності, яке відвідає вас цього дня, може зіграти з вами злий жарт: вирішивши, що вам будь-яке море по коліна, ви вирішите замахнутися на проєкт, який вам, на жаль, не по зубах, і програти.

Козоріг

Будьте уважні до людей, які перебувають у найближчому колі спілкування: можливо, комусь із них знадобиться допомога, яку потрібно негайно надати.

Водолій

Ризиковані дії, які ви дозволите собі сьогодні, будуть виправданими – головне, знати міру і не бути надто самовневненими, інакше можна буде не отримати бажане, а втратити те, що вже є.

Риби

Вирішення важливої проблеми, яка добряче вам набридла, сьогодні залежить лише від вас: усвідомивши, як треба діяти в ситуації, що склалася, не зволікайте – перемога над обставинами буде за вами.

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