Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: один із найкреативніших днів місяця

Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: один із найкреативніших днів місяця

Один із найкреативніших днів місячного циклу, коли можна – і треба – займатися будь-яким видом творчості.

Оскільки день є вихідним, це переважно стосується улюблених занять – вишивання, в'язання, кулінарії. Втім, якщо хтось давно мав намір зайнятися більш серйозним видом творчості – наприклад, живописом чи літературою – саме сьогодні їм варто спробувати свої сили, найімовірніше, завдяки потужній енергії Місяця результат буде приголомшливим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 травня для Овнів

Зазвичай вам радять не демонструвати вашу фірмову впертість, та сьогодні такий день, коли ці рекомендації набувають протилежної сили – без наполегливості ви нічого не досягнете.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 травня для Тельців

Не варто звертати уваги на рекомендації, які у великій кількості даватимуть вам "доброзичливці": подякуйте їм за участь у вашому житті, але дійте відповідно до власних установок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 травня для Близнят

Спокуса сказати неправду, прикрасивши поточний стан речей, буде великою, але необхідно їй опиратися: збрехавши один раз, важко буде виплутатися з ланцюга, в якому один обман чіплятиметься за інший.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 травня для Раків

Найголовніше сьогодні – зберігати спокій у будь-якій ситуації, тим більше, що вони залагодяться дуже швидко, тож не варто влаштовувати, так би мовити, бурю у склянці води.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 травня для Левів

День необхідно присвятити рідним і близьким людям, які сьогодні – як ніколи сильно – потребують уваги та турботи, інакше стосунки з ними можуть різко зіпсуватися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 травня для Дів

Успіх сьогодні супроводжуватиме вас у всіх починаннях, та насамперед у побутових справах і домашніх клопотах: скористайтеся цим, щоб покращити якість свого життя.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 травня для Терезів

Обстоюючи свою думку, використовуйте лише дозволені в інтелігентній суперечці прийоми: навіть якщо у вас не буде гідних аргументів, підвищувати голос і кривдити опонента не варто.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 травня для Скорпіонів

Якщо ви давно не бачилися з друзями, сьогодні прекрасний день для того, щоб виправити цей недолік: розмови з ними виявляться особливо щиросердими, тож терапевтичний вплив вам гарантований.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 травня для Стрільців

Несподіваний телефонний дзвінок, який ви отримаєте цього дня, виявиться приємним нагадуванням про колись кохану людину, з якою ви давно не спілкувалися – спробуйте його не пропустити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 травня для Козорогів

Загалом легковажність – не властива вам якість, але сьогодні ви можете зробити вчинок, не продумавши і не прорахувавши всіх його наслідків – утримайтеся від цього.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 травня для Водоліїв

Представникам вашого знаку зірки підготували на диво успішний день: до якої б справи ви, незважаючи на вихідний, не бралися, все вдаватиметься вам легко і без особливих зусиль.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 травня для Риб

День, коли можна – і треба – подбати про своїх родичів, особливо тих, хто досяг літнього віку: сьогодні їм особливо знадобиться ваша допомога та участь.

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