Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день чистоти і гармонії

Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день чистоти і гармонії

День чистоти і гармонії, сприятливих для діяльності інтелектуального характеру.

Енергію, якої сьогодні буде в надлишку, необхідно витрачати на добрі і хороші справи, будь-які злі вчинки практично одразу повернуться до своїх "авторів" бумерангом. Не можна злитися, ображати інших і ображатися самим, а також дозволяти собі агресивні випади стосовно оточення, навіть якщо воно в чомусь завинило.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 вересня для Овнів

День сприятливий для примирення з близькими людьми, з якими ви через прикре непорозуміння до останнього часу перебували в сварці: якщо ви визнаєте свою помилку, кохана людина охоче прийме вибачення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 вересня для Тельців

Ваш девіз на цей день — "обережність у всьому": будь-яка припущена сьогодні помилка, якої б життєвої сфери вона торкалася, може мати серйозні наслідки, тому краще нічого подібного не допускати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 вересня для Близнят

Не варто псувати собі настрій, дратуючись через дурниці: на жаль, моментів, які можуть роздратувати, буде багато, але тільки від вас залежить, чи зможете ви протистояти негативу чи ні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 вересня для Раків

Неприємні думки про ваше життя і діяльності сьогодні можна почути з найбільш несподіваної сторони — навіть від близьких друзів і коханих, не варто приймати їх близько до серця — насправді вони так не думають.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 вересня для Левів

Від вашої улюбленої звички блищати в суспільстві і зачаровувати всіх направо і наліво сьогодні потрібно відмовитися — краще спокійно посидіти осторонь, якщо, звичайно, ви не хочете мати смішний і навіть безглуздий вигляд.

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Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 вересня для Дів

День несприятливий для ухвалення важливого рішення: навіть якщо вас буде підтискати час і вмовляти начальство, потрібно відкласти цей процес хоча б на день, інакше великий ризик зробити прикру помилку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 вересня для Терезів

Не варто спілкуватися з людьми, які вам неприємні — взаєморозуміння ви з ними все одно не досягнете, а енергію, необхідну для вирішення важливих професійних проєктів і життєвих завдань, розгубите.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 вересня для Скорпіонів

Не варто ставитися до оточення із зневагою і зарозумілістю. Навіть якщо у вас є підстави для подібного стилю поведінки, потрібно стриматися — можете нажити собі ворогів, про що згодом пошкодуєте.

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Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 вересня для Стрільців

Незважаючи на те, що тактовність не належить до сильних якостей вашого характеру, намагайтеся стежити за тим, що говорите людям, які вас оточують, — в іншому разі сварок і конфліктів вам не уникнути.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 вересня для Козорогів

Головне завдання цього дня — навчитися економно витрачати енергію: не варто хапатися за кілька справ одночасно і в кожному випадку викладатись на повну — ви швидко втомитеся і не доведете до кінця жодну з них.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 вересня для Водоліїв

Все, що буде відбуватися з вами цього дня, не просто так — кожна подія має свій сенс, часом довготривалий, так що варто все фіксувати — краще записувати — і робити висновки.

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Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 вересня для Риб

День не підходить для ухвалення важливих рішень — вам не вдасться сконцентруватися і об'єктивно оцінити всі за і проти, так що краще перенести цей важливий для вас момент на інший час.

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