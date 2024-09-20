Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день демонічної енергетики

День негативної – демонічної – енергетики, коли легко здійснювати вчинки, які вже завтра видадуться неприпустимими.
Бажано ні з ким не спілкуватися або, якщо таке неможливо, звести контакти до мінімуму, обмежившись тими, без яких ніяк не можна обійтися. Особливо обережно потрібно ставитися до людей, які зненацька з'являться в нашому житті: нова людина може спочатку справити гарне враження, якому, як з'ясується згодом, зовсім не відповідатиме.
Овен
Зірки рекомендують вам — зрозуміло, за наявності такої можливості — провести день на самоті, "автономне існування" дозволить вам заощадити сили і не витрачати дорогоцінну енергію.
Телець
Сьогодні вивести вас із себе спробують не сторонні, а близькі люди, від яких не вдасться відмахнутися: до їхньої поведінки необхідно поставитися з великою обережністю – сварка з ними вам ні до чого.
Близнята
Непомітно для себе ви можете потрапити під чужий — поганий — вплив, тому важливо тримати ситуацію під контролем і за перших ознак того, що ваша пильність слабшає, закінчувати спілкування.
Рак
Від ухвалення важливого рішення, якого може зажадати від вас сім'я, краще відмовитися – велика ймовірність того, що воно, на превеликий жаль, виявиться помилковим і призведе до серйозних наслідків.
Лев
Сьогодні вислів «мій дім – моя фортеця» буде актуальним як ніколи: рідні стіни захистять нас не так від негоди, яка в цей час малоймовірна, як від негативної енергетики інших людей.
Діва
День сприятливий для того, щоб помиритися з тим, кого ви образили, – коханою людиною чи другом: наскільки сильно ви б не були перед ним винні, він піде вам назустріч і перепросить.
Терези
Спілкуючись із токсичними людьми, будьте максимально обережними – не йдіть на загострення стосунків: не відповідайте різкістю на різкість, не підвищуйте тон – невідомо до яких наслідків це може призвести.
Скорпіон
Не варто займатися самоїдством, навіть якщо вам здасться, що ви вчинили неправильно: згодом може з'ясуватися, що все далеко не так погано, а отже ви даремно витратите багато нервових клітин.
Стрілець
Конфлікти, які можуть виникати буквально з нічого – на рівному місці, можуть зіпсувати стосунки з коханою людиною: щоби це не сталося, необхідно стримувати емоції.
Козоріг
Створяться сприятливі умови для того, щоб позбутися того, що давно віджило своє і не приносить ні користі, ні задоволення – до того ж це стосується не тільки речей, а й стосунків з людьми.
Водолій
Відчувши, що на вас тисне негативна енергетика дня, вирушайте до власного місця сили – туди, де ви завжди відчуваєте моральний комфорт: наприклад, будинку своїх батьків, улюбленого театру і навіть скверу.
Риби
Зірки не рекомендують цього дня давати якісь обіцянки – виконати їх ви, найімовірніше, не зможете, через що залишиться неприємний осад – як у вас, так і у того, кого ви підведете.
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