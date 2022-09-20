Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам відкриється майбутнє

День, коли будь-яка людина – навіть та, яка не вірить в езотерику – може виявити у себе незвичайні здібності.
Головним стане вміння передбачати майбутнє, яким зірки наділять – щоправда, лише на один день – практично всіх, але далеко не кожен зверне на це увагу, а дарма: іноді дуже важливо розуміти, як і в який бік розвиватимуться події. У цей час також рекомендується вирушати в поїздки: незалежно від характеру – робочого чи особистого – вони виявляться однаково успішними.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 вересня для Овнів
Неприємні зауваження, які ви сьогодні можете почути від когось із близьких, бажано пропустити повз вуха, а ще краще – взагалі не спілкуватися з тими, хто на них здатний.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 вересня для Тельців
Не варто братися до справ, які вимагатимуть від вас великої кількості енергії: оскільки її запас поступово зменшуватиметься, краще займатися вирішенням питань, які не потребують багато вашої енергії.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 вересня для Близнята
На роботі вам сьогодні краще триматися в тіні: бажаючи показати себе з кращого боку перед керівництвом, ви, найімовірніше, досягнете прямо протилежного результату.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 вересня для Раків
Не дозволяйте собі не лише поганих слів, а й негативних думок на адресу людей у вашому оточенні: згодом ви – через тонкощі вашої натури – пошкодуєте про це, але не зможете нічого виправити.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 вересня для Левів
Ділові зустрічі, навіть якщо вони були заплановані та призначені заздалегідь, краще перенести на інший час – сьогодні вам навряд чи вдасться порозумітися зі своїми партнерами.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 вересня для Дів
Необхідно звернути увагу на сон, який насниться цієї ночі: в ньому підсвідомість дасть вам важливу підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 вересня для Терезів
Зірки настійно рекомендують вам гармонізувати навколишній простір, навівши в ньому лад – можна провести генеральне прибирання в будинку або розібрати і розсортувати документи.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 вересня для Скорпіонів
У будь-якій суперечці чи конфлікті правда буде на вашому боці, тож можете сміливо заступатися за людей, яких, на вашу думку, несправедливо образили – вам вдасться їх захистити.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 вересня для Стрільців
Настав час взятися до справи, яку ви, боячись не впоратися, весь час відкладали на потім: сьогодні вам вистачить і сил – як моральних, так і фізичних – і впевненості в собі.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 вересня для Козорогів
Сьогодні вам бажано якнайменше говорити і якнайбільше слухати: лише в такому разі вдасться не зробити серйозної помилки, образивши когось із близьких вам людей.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 вересня для Водоліїв
Лінь та апатія, які можуть здолати вас у середині робочого дня, навряд чи сприятимуть професійній продуктивності, тому в цей час краще відпочити та набратися сил на майбутнє.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 вересня для Риб
Сьогодні вам необхідно бути вкрай обережними у фінансових питаннях – насамперед не брати і не давати грошей у борг – як у першому, так і в другому випадку можуть виникнути труднощі з їхнім поверненням.
Читайте також:
- Транзит Білого Місяця знаком Риби: що з нами станеться від 12 вересня до 13 квітня
- Спадний Місяць 11-25 вересня 2022 року: що на нас чекає в цей час
- Ретроградний Меркурій 10 вересня – 2 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 вересня 2022 року
- Осінь 2022: рекомендації астрологині на 21-22 вересня