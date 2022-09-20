Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам відкриється майбутнє

День, коли будь-яка людина – навіть та, яка не вірить в езотерику – може виявити у себе незвичайні здібності.

Головним стане вміння передбачати майбутнє, яким зірки наділять – щоправда, лише на один день – практично всіх, але далеко не кожен зверне на це увагу, а дарма: іноді дуже важливо розуміти, як і в який бік розвиватимуться події. У цей час також рекомендується вирушати в поїздки: незалежно від характеру – робочого чи особистого – вони виявляться однаково успішними.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 вересня для Овнів

Неприємні зауваження, які ви сьогодні можете почути від когось із близьких, бажано пропустити повз вуха, а ще краще – взагалі не спілкуватися з тими, хто на них здатний.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 вересня для Тельців

Не варто братися до справ, які вимагатимуть від вас великої кількості енергії: оскільки її запас поступово зменшуватиметься, краще займатися вирішенням питань, які не потребують багато вашої енергії.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 вересня для Близнята

На роботі вам сьогодні краще триматися в тіні: бажаючи показати себе з кращого боку перед керівництвом, ви, найімовірніше, досягнете прямо протилежного результату.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 вересня для Раків

Не дозволяйте собі не лише поганих слів, а й негативних думок на адресу людей у вашому оточенні: згодом ви – через тонкощі вашої натури – пошкодуєте про це, але не зможете нічого виправити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 вересня для Левів

Ділові зустрічі, навіть якщо вони були заплановані та призначені заздалегідь, краще перенести на інший час – сьогодні вам навряд чи вдасться порозумітися зі своїми партнерами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 вересня для Дів

Необхідно звернути увагу на сон, який насниться цієї ночі: в ньому підсвідомість дасть вам важливу підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 вересня для Терезів

Зірки настійно рекомендують вам гармонізувати навколишній простір, навівши в ньому лад – можна провести генеральне прибирання в будинку або розібрати і розсортувати документи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 вересня для Скорпіонів

У будь-якій суперечці чи конфлікті правда буде на вашому боці, тож можете сміливо заступатися за людей, яких, на вашу думку, несправедливо образили – вам вдасться їх захистити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 вересня для Стрільців

Настав час взятися до справи, яку ви, боячись не впоратися, весь час відкладали на потім: сьогодні вам вистачить і сил – як моральних, так і фізичних – і впевненості в собі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 вересня для Козорогів

Сьогодні вам бажано якнайменше говорити і якнайбільше слухати: лише в такому разі вдасться не зробити серйозної помилки, образивши когось із близьких вам людей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 вересня для Водоліїв

Лінь та апатія, які можуть здолати вас у середині робочого дня, навряд чи сприятимуть професійній продуктивності, тому в цей час краще відпочити та набратися сил на майбутнє.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 вересня для Риб

Сьогодні вам необхідно бути вкрай обережними у фінансових питаннях – насамперед не брати і не давати грошей у борг – як у першому, так і в другому випадку можуть виникнути труднощі з їхнім поверненням.

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