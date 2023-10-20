Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекає успіх

День активних дій, які обіцяють успіх у будь-яких справах, розпочатих у цей час.

Але, оскільки на календарі вихідний, ітиметься, найімовірніше, про традиційні для такого часу заняття: генеральне прибирання в будинку, поїздки та екскурсії, спорт, прогулянки. Головне, щоб усе, що людина робить, сприяло її очищенню – як моральному, так і фізичному.

Овен

Ухвалюючи важливе рішення, не поспішайте волати до аргументів розуму — він сьогодні виявиться безсилим, тому бажано дослухатися до інтуїції — вона вас точно не підведе.

Телець

Не варто сваритися з оточенням, навіть якщо воно провокуватиме вас на це: його поведінка викликана перепадами настрою, тож вже завтра воно в ній розкається – не варто позбавляти його цього шансу.

Близнята

Чим би ви сьогодні не займалися, навіть якщо йтиметься лише про домашні турботи, намагайтеся не відволікатися на супутні справи, інакше ризикуєте опинитися серед повністю «розібраної» квартири.

Рак

Запланованими на сьогоднішній день справами краще займатися на самоті — так ніхто, схиляючи до порожніх розмов і суперечок, не зможе завадити вам довести їх до пуття.

Лев

Над фізичною працею цього дня краще віддати перевагу розумовій: легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося вам нездійсненним заняттям, а тому відкладалося в довгу скриньку.

Діва

Настрій від самого ранку можуть зіпсувати сни, які ви побачите напередодні: не варто приймати їх близько до серця, цього разу вони, навіть будучи справжніми жахами, нічого не передвіщатимуть.

Терези

Необхідно відмовитися від сварок, навіть якщо вони будуть викликані об'єктивними і поважними причинами: вони можуть призвести до ситуації, з якої практично неможливо вибратися без серйозних втрат.

Скорпіон

Зірки – а слідом за ними та астрологи – радять вам освоїти нове заняття, яке згодом перетвориться на хобі: спробуйте робити те, що чого раніше ніколи не робили, і результат вас вразить та надихне.

Стрілець

Представникам вашого знака необхідно знайти хоч якесь заняття – наприклад, приділити час своєму хобі: таким чином ви зможете «вимести» з голови думки, які можуть зіпсувати вам вихідний день.

Козоріг

Зірки наполегливо радять вам зосередитися на домашній роботі, тим більше що ви давно не приділяли уваги власному житлу, а вирішення професійних питань краще перенести на понеділок.

Водолій

Цього дня – як, втім, і завжди – бажано йти назустріч людям, що оточують вас, особливо якщо вони усвідомили свої помилки і хочуть помиритися – не варто їх відштовхувати.

Риби

Від ухвалення важливого життєвого рішення краще відмовитись – сьогодні велика ймовірність помилитися, тому – зрозуміло, якщо є така можливість – перенести «процедуру» на інший день

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