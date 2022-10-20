Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба дозволити собі відпочити

День, коли бажано відмовитися від будь-яких справ – як професійних, так і побутових – і відпочити як слід.

Лінь і пасивність у цей час не вважаються неприйнятними і ганебними якостями, навпаки, вони всіляко вітаються. Якщо все ж з'явиться справа, яку необхідно виконати, працювати треба без поспіху – так вдасться не припуститися помилок та завершити свою роботу вчасно. Кожен крок в особистому житті необхідно ретельно обмірковувати – інакше легко можна буде образити близьку людину, зачепивши її за живе.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 жовтня для Овнів

Не варто спілкуватися з людьми, які вам неприємні: навіщо витрачати нервову енергію на з'ясування стосунків із тими, кого зневажаєш, якщо можна використати її з користю – наприклад, на роботу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 жовтня для Тельців

Апломб, з яким ви сьогодні праворуч і ліворуч роздаватимете непрохані поради, дратуватиме близьких, тому трохи скромності і стриманості вам не завадять.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 жовтня для Близнят

Вирішити всі завдання, намічені на сьогодні, можна буде лише за наявності чіткого плану, в якому будуть зрозумілі відповіді на запитання, що і в якій черговості робити та які засоби одночасно використовувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 жовтня для Раків

Оскільки представники вашого знака "плавають" лише в чистій воді, вам не важко буде утриматися від злих слів і недобрих думок – інакше бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 жовтня для Левів

Розпочинати реалізацію важливих проєктів напередодні вихідних – завдання вочевидь безперспективне: за суботу й неділю ентузіазм уляжеться, і все треба буде починати спочатку, тож краще завершити старі справи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 жовтня для Дів

Сон, який ви побачите цієї ночі, допоможе зорієнтуватися у стосунках із близькою людиною, які, на вашу думку, зайшли в глухий кут: насправді все не так погано, як видається на перший погляд.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 жовтня для Терезів

Небажано порушувати чужий особистий простір, навіть якщо йдеться про близьку вам людину: подумайте про те, що їй теж іноді потрібно відпочивати від спілкування, і дайте їй "вихідний".

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 жовтня для Скорпіонів

Реалізацію важливого проєкту необхідно починати поступово, без різких рухів: так, сьогоднішній день бажано присвятити складанню докладного плану – втілити його в життя можна буде після вихідних.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 жовтня для Стрільців

Не найвдаліший день для ділових переговорів – вам не вдасться порозумітися з партнерами, тому такі зустрічі краще перенести на інший день, а сьогодні навести лад у документах.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 жовтня для Козорогів

Справами сьогодні треба займатися спокійно і неквапливо – без підвищеного ентузіазму, в такому напруженому режимі легко можна буде припуститися багатьох помилок, які вимагатимуть перероблення.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 жовтня для Водоліїв

Сьогодні, як ніколи, важливо чергувати роботу з відпочинком, інакше ви дуже швидко втратите сили і не зможете довести до пуття навіть найпростіші – примітивні – справи.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 жовтня для Риб

Перш ніж докоряти близькій людині за властиві їй недоліки, згадайте про те, що і ви не без гріха, але вас приймають такими, якими ви є – визнайте за іншими таке ж право.

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