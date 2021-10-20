Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли серйозні справи краще відкласти

Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли серйозні справи краще відкласти

День чистої, світлої і доброї енергетики, яка благотворно впливає на людську психіку.

Зірки рекомендують — зрозуміло, по можливості — приділити час відпочинку, як активному, так і пасивному, вибравши той, який підходить саме вам— головне, відновити сили, необхідні для життя і роботи. Серйозні справи краще відкласти хоча б на завтра, не варто також підписувати важливі договори і укладати розраховані на перспективу угоди.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 21 жовтня для Овнів

День сприятливий для домашніх клопотів, перш за все — для генерального прибирання: ви зможете не тільки навести порядок, відчистив і відмив все до блиску, але і зробити те, що давно відкладали, наприклад, випрати домашній текстиль і вибити пил з диванних подушок.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 21 жовтня для Тельців

Необхідно позбутися речей, які захаращують ваш дім: можливо, не всі варто викидати — деякі потрібно віддати на благодійність, а особливо дорогі — прибрати на зберігання.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 21 жовтня для Близнят

Від косметичних і — особливо! — медичних процедур сьогодні краще відмовитися: повнокров'я внутрішніх органів, яке властиво цьому місячному дню, може привести до поганого згортання крові і кровотечі.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 21 жовтня для Раків

З огляду на вашу вразливість і недовірливість, зірки радять не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми: через будь-яке сказане ними слово, про яке вони вже до вечора забудуть, ви буде довго переживати.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 21 жовтня для Левів

Сьогодні — як, втім, і завжди — необхідно дотримуватися принципів здорового способу життя і перш за все харчування: грамотно складений раціон позитивно позначиться не тільки на фігурі, але і на настрої.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 21 жовтня для Дів

Можна вирушати в будь-яку подорож, але найкраще — в пов'язану з відпусткою: вона складеться вдало, особливо якщо ви заздалегідь і ретельно до неї підготувалися.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 21 жовтня для Терезів

Зірки рекомендують присвятити день своїм близьким — особливо дітям і літнім родичам: швидше за все, ви давно не приділяли їм увагу, сьогодні ж можна буде виправити ситуацію.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 21 жовтня для Скорпіонів

День, коли дуже важливо стежити не тільки за своїми словами, а й думками: навіть ненароком подумавши про кого-небудь погано, можна накликати на себе неприємності, так що краще всього всім бажати тільки добра.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 21 жовтня для Стрільців

День сприятливий для налагодження стосунків з друзями і приятелями, з якими ви посварилися з власної вини, але досить зробити перший крок до примирення, як все налагодиться.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 21 жовтня для Козорогів

За першої можливості зірки радять вам вирушати за місто: свіже повітря і рухливий спосіб життя — те, що потрібно вам сьогодні, щоб вже завтра повернутися до вашої коханої роботі.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 21 жовтня для Водоліїв

Не варто реагувати на провокації з боку недоброзичливо налаштованих людей: сьогодні важливо зберігати душевну рівновагу, тому краще проігнорувати тих, кому немає спокою.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 21 жовтня для Риб

Енергію, надлишок якої ви можете відчути цього дня, не варто гаяти — необхідно заощадити її для важливих справ, до яких ви можете приступити вже на наступному тижні.

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