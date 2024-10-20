Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли з очей спаде полуда

День, коли з очей людини наче спаде полуда, змінюючи погляд на навколишній світ з песимістичного на оптимістичний.

Відбувається духовне очищення, проблеми – як моральні, так і матеріальні, – які ускладнюють життя, вирішуються начебто самі собою. Можна також братися до вирішення будь-яких, навіть найскладніших справ, що є дуже симптоматичним для початку робочого тижня, коли попереду є достатньо часу, щоб реалізувати – а в деяких випадках і успішно завершити – їх.

Овен

Найголовніше цього дня – хоч би що ви робили – вірити у власні сили, лише в такому разі будь-яка справа вдасться на всі сто відсотків.

Телець

Представникам вашого знака розпочинати нові справи можна лише тоді, коли будуть завершені старі, інакше не вдасться впоратися ні з першими, ні з другими – вони гальмуватимуть одна одну.

Близнята

Досягти важливої мети зможуть лише ті, хто – навіть якщо йтиметься про домашню роботу – заздалегідь складе докладний план дій і дотримуватиметься його, не відволікаючись на вирішення побічних проблем.

Рак

День, коли ініціатива не лише не буде покарана, а й усіляко вітатиметься: щоправда, стосуватися вона повинна насамперед побутових питань, які потрібно вирішити на відмінно.

Лев

Дуже вдалий у фінансовому плані день, коли на банківський рахунок чи картку будуть несподівані надходження – від виплати заслуженого гонорару до повернення старого боргу.

Діва

Як відомо, гарно працює лише той, хто гарно відпочиває: яким би насиченим справами не був ваш день, намагайтеся знайти в ньому час для релаксу: розслабившись, можна відновити сили навіть за пів години.

Терези

Не дозволяйте близьким людям вас обманювати, навіть якщо вони вважають, що їхня брехня йде вам на користь: інтуїтивно відчувши, що вас вводять в оману, сміливо кажіть про це.

Скорпіон

День, коли можна відкинути вбік розсудливість і ризикнути, вибравши для розробки складний проєкт, від якого через страх програти відмовилися інші, або купивши лотерейний білет – у будь-якому разі вам пощастить.

Стрілець

Висока ймовірність отримання пропозиції обійняти нову посаду і навіть перейти на інше місце роботи; на них варто погоджуватися після нетривалих – про людське око – роздумів.

Козоріг

День – незважаючи на його будній статус – сприятливий для спілкування з рідними і друзями: краще зустрічатися з ними в реалі, але й режим онлайн – телефон чи месенджер – також підійде.

Водолій

Ідеї, які можуть приходити вам у голову в цей час, необхідно запам'ятовувати, а ще краще – записувати: на дозвіллі потрібно буде обміркувати кожну з них, а потім і пустити їх у справу.

Риби

Головним ворогом у спілкуванні з оточенням цього дня стане ваша нетерпимість до їхніх помилок і промахів – ця якість може призвести до серйозного конфлікту.

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