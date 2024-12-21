Гороскоп на 22-23 грудня для всіх знаків зодіаку: дні доленосних рішень

22 місячний день, який триватиме дві календарні доби, призначений для важливих – доленосних – рішень та революційних подій.

Час – особливо у неділю – сприятливий для того, щоб провести аналіз своєї діяльності та – відповідно – своїх помилок, а також скласти перспективні плани на найближчі тижні: півтора з них випадуть на старий, а решта – вже на новий рік.

Овен

Даючи друзям, близьким і знайомим поради, за якими вони можуть звернутися, ґрунтуйтеся на власному досвіді – бажано, позитивному – так ви не помилитеся, а заразом налаштуєте їх на позитив.

Телець

У неділю небажано поспішати з реалізацією планів, які ви склали – у вихідний необхідно відпочивати та накопичувати сили для майбутніх звершень, а от у понеділок можна поступово розпочинати роботу.

Близнята

Плануючи роботу на сьогодення, один з яких є вихідним, а інший – буднім, не варто ставити перед собою багато різноспрямованих цілей, необхідно вибрати одну-дві і зосередитися на них.

Рак

Найважливіші справи – як у неділю, так і у понеділок – потрібно планувати на першу половину дня, коли сил – і мотивації – у вас буде більше, а по обіді можна – і треба – відпочити.

Лев

Значну частину часу бажано присвятити підтягуванню «хвостів» – як у професійному, так і в побутовому плані: не завершивши старого, не вдасться стати до нового, хоч би якої сфери життя це стосувалося.

Діва

У взаєминах з оточенням не завадить хоча б невелика частка великодушності: не варто відштовхувати людину, яка, образивши вас, визнала свою провину і вирішила перепросити – треба дати їй ще один шанс.

Терези

Перш ніж прийти на допомогу людині, яка потребує її, подумайте про те, що ви, власне, можете зробити в такій ситуації: можливо, замість необхідної підтримки ви ще більше посилите його становище.

Скорпіон

Представникам вашого знака, які давно збиралися купити – чи продати – нерухомість, цими днями не варто гаяти часу – необхідно діяти, використовуючи максимально сприятливі обставини.

Стрілець

Складаючи плани на найближчий час, дозвольте собі трохи помріяти – неймовірно, але факт: пункти, які ви водночас вважаєте найбільш фантастичними, а тому нездійсненними, збудуться насамперед.

Козоріг

Розв'язання важливого – як професійного, так і побутового – завдання скинеться на представників знака начебто звідкись з висоти, саме собою, тому немає сенсу, що є сили, битися з нього.

Водолій

У неділю зірки радять представникам знака навести лад у справах – як професійних, так і домашніх, тоді вже в понеділок можна буде розпочинати роботу над важливими проєктами.

Риби

Неділю має сенс витратити на підготовку до виступу, що чекає на вас у понеділок: складіть тези, які вам належить озвучити, і потренуйтеся в красномовстві та вмінні вести діалог.

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