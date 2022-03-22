Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день активної діяльності

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день активної діяльності

День, коли активними та діяльними стають навіть найпасивніші та ліниві люди.

Перелам може настати навіть у тих справах, які давно здаються безнадійними та непідсильними, головне – від самого ранку взяти потрібний темп і не знижувати його протягом дня. Не можна також вагатися і змінювати ухвалене раніше рішення – такий вчинок виявиться помилковим і про нього згодом доведеться шкодувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 березня для Овнів

Незважаючи на те, що енергія битиме ключем, витрачати її необхідно розумно – лише на дійсно важливі дії, не розпорошуючись на вирішення питань, які можуть зачекати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 березня для Тельців

Допомагаючи своєму оточенню, не забувайте і про себе: якщо ви, виклавшись на повну, витратите занадто багато сил, вже завтра навіть мінімальні дії можуть виявитися вам не до снаги.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 березня для Близнят

Головною якістю, яка знадобиться вам сьогодні, стане вміння казати «ні»: воно не дозволить іншим людям сісти вам на голову, змушуючи за допомогою умовлянь виконувати свої обов'язки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 березня для Раків

Несподівана поява старого – доброго – знайомого з минулого додасть не лише радості, а й користі: ця людина допоможе вирішити важливе питання, яке стоїть на порядку денному.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 березня для Левів

Не варто відмовлятися від повсякденних обов'язків лише тому, що вони здаються вам монотонними, а тому нудними: не зробивши їх, ви не зможете розпочати цікавіший «номер програми».

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 березня для Дів

Не варто відмовлятися від ділової пропозиції, яку ви можете отримати цього дня: можливо, вона здасться вам скромною у плані заробітку, але зараз точно не буде зайвою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 березня для Терезів

Не проґавте можливості поспілкуватися з родичами, яким давно не телефонували: можливо, розмови з ними зазвичай здаються вам нудними, але нині не варто нехтувати спілкуванням.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 березня для Скорпіонів

Обставини для примирення зі старим другом або приятелем складуться найсприятливішим чином: небажано втрачати таку чудову можливість налагодити стосунки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 березня для Стрільців

Неправильним буде як заривати свої чисельні таланти в землю, так і витрачати їх даремно: найкращим виходом у такому разі стане золота середина, за якої вдасться яскраво презентувати свої здібності.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 березня для Козорогів

Сьогодні можна – і потрібно – проводити ділові переговори: їхній результат перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування, до того ж як моральної, так і матеріальної властивості.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 березня для Водоліїв

День, коли не варто нікого обманювати навіть у дрібницях: брехня, хай і сказана «в порятунок», буде дуже швидко викрита, а людина, яка її висловила, потрапить у незручне становище.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 березня для Риб

Відстоюючи свою думку, пам'ятайте, що підвищений тон і неприємні висловлювання навряд чи допомагають довести свою правоту — спокій і тактовність набагато переконливіші.

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