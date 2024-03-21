Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми поринемо в минуле

День, одним із символів якого є колесо, повертає нас у минуле, дозволяючи ще раз пережити його – приємні та не дуже – моменти.

Таким чином можна позбутися колишніх образ і помилок, які тяжким тягарем тиснуть на плечі, змушуючи згинатися під їхньою вагою — зрозуміло, тільки в переносному сенсі, але легше від цього не стає. День також сприятливий для того, щоб поставити крапки над «і» у взаєминах із колись коханою людиною: якщо вони втратили свою цінність, потрібно розлучитися остаточно, якщо ні, перезавантажити свій зв'язок, давши йому ще один шанс.

Овен

Як би люди з оточення не переконували вас, що егоїстом бути погано, не піддавайтеся на цю маніпуляцію: їхня мета – змусити вас думати не про себе, а про них, що говорить про егоїзм з їхнього боку.

Телець

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи в стані роздратування, ви легко можете наговорити того, про що згодом сильно шкодуватимете.

Близнята

Можливо, комусь із друзів знадобиться вилити вам душу, розповівши про важливі події в особистому житті: вислухайте їх, адже вам це нічого не вартуватиме, а, за можливості, і порадійте за них.

Рак

Спогади сьогодні можуть виявитися особливо приємними, але все-таки присвячувати їм весь день не слід, інакше професійні – та й господарські – плани так і залишаться планами.

Лев

Як би важко вам не було визнати свою провину і перепросити близьку людину, зробити це, безперечно, необхідно, якщо, звісно, ви хочете знизити градус напруженості, яка існує у взаєминах.

Діва

У стосунках із близькою людиною важливо дослухатися не лише до власної думки, а й до аргументів іншої сторони, інакше вони нагадуватимуть гру в одні ворота, а це не сприяє взаєморозумінню.

Терези

Нинішній день бажано провести віч-на-віч: навколишні будуть налаштовані занадто категорично, а дурниці, які вони можуть нав'язувати представникам знака, стануть причиною серйозного роздратування.

Скорпіон

Не варто переконувати когось у своїй правоті, навіть якщо нітрохи в ній не сумніваєтеся: залиште за ними право на помилку — погодьтеся, вони можуть заходити в ній так далеко і глибоко, як вважають за потрібне.

Стрілець

Вирішуючи важливе процесуальне питання, скористайтеся своїми зв'язками: люди, з якими вас пов'язують давні – добрі – стосунки, дозволять досягти серйозного успіху і, що важливо, добре заробити.

Козоріг

Серед ідей, які сьогодні будуть спадати вам на думку, трапляться по-справжньому варті уваги – намагайтеся їх якось зафіксувати, щоб найближчим часом почати їх втілення в життя.

Водолій

Про близьких людей бажано думати завжди, але сьогоднішній день сприятливий для того, щоб подбати про них – наприклад, подарувати те, що вони – з різних причин – ніколи самі собі не куплять.

Риби

Якщо ви досі не пробували себе у творчості, настав час зробити це: як мінімум, ви отримаєте нове хобі, а як максимум – паралельне нинішньому, а, можливо, і основне бюджетотворче заняття.

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