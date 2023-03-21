Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день вдалих стартів

День максимально сприятливий для старту будь-яких – зокрема і найсерйозніших та найскладніших – проєктів.

Насамперед йдеться про професійну діяльність, але велика ймовірність важливих подій – і відповідних до них дій – у господарській діяльності, наприклад, ремонту чи змін в особистому житті: можна офіційно оформлювати свої стосунки з близькою людиною, розпочинати спільне життя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 березня для Овнів

Будь-яка людина, що перебуває поруч, і близькі люди в цьому сенсі не виняток, викличе у вас серйозне роздратування, тому що менше ви сьогодні спілкуватиметеся з людьми, то краще – як для вас, так і для них.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 березня для Тельців

Енергію, яка буквально вируватиме цього дня, необхідно спрямувати в мирне русло, інакше вона, вирвавшись з-під контролю, змусить представників вашого знака наробити дурниць.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 березня для Близнят

Намагайтеся вгамувати дратівливість, яка може зіпсувати стосунки з кимось із близьких для вас людей – погодьтеся, настрій, від якого вже завтра не залишиться і сліду, цього не вартий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 березня для Раків

До зустрічі з діловими партнерами потрібно ретельно підготуватися: на одній чарівності сьогодні виїхати не вдасться, необхідно мати в запасі переконливі факти, доводи й аргументи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 березня для Левів

Не варто залишати свою домівку, навіть якщо йдеться лише про поїздку на заміську дачу, якщо в ній немає нагальної необхідності – потрібного результату з об'єктивних причин досягти не вдасться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 березня для Дів

Якщо ви давно думали про зміну місця роботи, а то й своєї діяльності загалом, настав гарний час для реалізації цього бажання – є можливість переходу на нову посаду або до іншої фірми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 березня для Терезів

Хороша звістка, на яку ви давно чекаєте, позитивно відіб'ється не лише на вашому настрої, але й на самопочутті: після її отримання ви буквально зможете зрушити гори.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 березня для Скорпіонів

Будь-яке ваше зауваження на адресу іншої людини може стати причиною її поганого настрою – аж до депресії, тому намагайтеся стримати себе і – хоча б за можливості – нікого не зачепити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 березня для Стрільців

Приплив енергії, який ви відчуєте пообіді, дозволить вам зробити все заплановане легше і швидше, ніж зазвичай, тому особливо важливі справи потрібно запланувати саме на цей час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 березня для Козорогів

День особливо успішний для працівників торгівлі, яким вдасться позбутися будь-якого – зокрема й залежаного – товару, та це не означає, що люди інших професій не можуть займатися купівлею та продажем.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 березня для Водоліїв

Не намагайтеся силоміць змусити свій організм працювати: якщо відчуєте втому, знайдіть час для відпочинку – відновивши сили, ви зможете все зробити набагато швидше і, що доволі важливо, якісніше.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 березня для Риб

Від зустрічей із друзями, навіть якщо ви давно з ними не бачилися, краще відмовитися: розмова, як кажуть у таких випадках, не залагодиться, а на ґрунті відмінності поглядів на життя ймовірна прикра сварка.

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