Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли легко піти на поводі в інших

День, коли будь-які – навіть найсамовпевненіші в собі – люди схильні до прийняття чужої думки.

Як результат, легко можна піти на поводі в інших – не завжди доброзичливих і морально чесних – людей, які таким чином вирішили досягти своїх цілей. Неприємним боком легковірства є також втрата власної індивідуальності, чого теж треба побоюватися. Уникнути зазначених вище неприємностей можна, взявши під контроль свою поведінку, дотримуючись робочої дисципліни і розпорядку дня, а ось лінуватися, давати волю шкідливим звичкам і негативним думкам, м'яко кажучи, небажано.

Овен

Не варто відповідати агресією на чужу агресію – до добра це не доведе, краще проігнорувати ворожі випади: в такому разі тому, від кого вони виходять, може стати соромно за свою поведінку.

Телець

Зірки зроблять вас надзвичайно переконливими: завдяки красномовству, яке у вас сьогодні буде, легко вдасться "перетягнути" на свою точку зору навіть найупертіших і найнезговірливіших опонентів.

Близнята

До чужих порад сьогодні необхідно ставитися критично, довіряючи лише тим, у чиїй доброзичливості ви впевнені на всі сто відсотків; вказівки ж усіх інших можна пропустити повз вуха.

Рак

Проаналізувавши свої – як професійні, так і особисті – вчинки, зроблені останнім часом, можна дійти важливих висновків і, як наслідок, значно змінити своє життя на краще.

Лев

Яку б мету ви сьогодні перед собою не поставили, пам'ятайте, що не кожен засіб годиться для її досягнення: якщо для цього вам доведеться зробити негарний вчинок, краще відмовитися.

Діва

Не варто змінювати свою точку зору на важливі питання, навіть якщо про це вас проситимуть рідні та близькі люди – стійте на своєму, незважаючи ні на що, і за це згодом скажете собі "дякую".

Терези

День, коли нічого не можна робити спонтанно: перш ніж зробити якийсь вчинок, потрібно ретельно – хоча б на крок уперед – прорахувати наслідки, до яких він може призвести.

Скорпіон

Вирішивши помиритися з людиною, яку ви – можливо, самі того не бажаючи – образили, варто подумати про те, як ви можете знову привернути її до себе: наприклад, прийти їй на допомогу в складному становищі.

Стрілець

Думка про вас інших людей допоможе подивитися на себе з боку і зробити важливі висновки зі скоєних помилок, а отже, виправити їх, спрямувавши своє життя в нове – щасливе – русло.

Козоріг

Скористайтеся енергіями дня, щоб освідчитися, на що давно чекає кохана вами людина; не варто виправдовувати зволікання зайнятістю – ви чудово знаєте, що це не більше ніж відмовка.

Водолій

День, коли навіть невелика суперечка може розростися до серйозного конфлікту, тому спілкування з тими, хто для вас справді дорогий – особливо з коханими людьми – треба скоротити до мінімуму.

Риби

Якщо сьогодні життя поставить вас перед важливим вибором, спробуйте довіритися інтуїції: на відміну від розуму, вона запропонує вам лише один варіант, але саме він виявиться єдино правильним.

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