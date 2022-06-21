Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: день зрад

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: день зрад

Не найпростіший день місячного календаря, який астрологи часто називають часом зрад.

Саме сьогодні багато хто може дізнатися про те, що ділові партнери надали перевагу іншому співробітникові, а близька людина зважилася на зраду. Головне в такому разі – не зруйнувати стосунки, що складалися роками, піддаючись миттєвому впливу. Не варто йти на поводі в емоцій, які вируватимуть і вириватимуться назовні, краще відкласти рішення з цього питання на потім – хоча б на кілька днів, тоді вдасться ухвалити його у спокійному та врівноваженому стані.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 червня для Овнів

Не варто відступатися від своїх цілей, навіть якщо сьогодні вони раптово видаватимуться вам важкодосяжними, а може, й зовсім нереальними: візьміть таймаут – за кілька днів ви по-іншому подивитеся на ситуацію.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 червня для Тельців

Від ділових зустрічей і нарад сьогодні краще відмовитися – вони не призведуть до результату, на який ви розраховуєте, та й нервова система у найнесподіваніший момент може вас зрадити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 червня для Близнят

Зірки не рекомендують призначати на цей час зустрічі з родичами та романтичні побачення: з невеликої іскри непорозуміння може спалахнути велике багаття сварки з довготривалими наслідками.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 червня для Раків

Спокуса зробити поганий вчинок буде надзвичайно великою, особливо, якщо внаслідок цього ви зможете отримати пристойну вигоду – проте не варто цього робити, аби згодом не пошкодувати про свій вибір.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 червня для Левів

Бажано не спілкуватися з неприємними вам – чи просто агресивно налаштованими – людьми: неприємні емоції, які ви ризикуєте отримати натомість, можуть зіпсувати настрій на кілька днів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 червня для Дів

Не стримавшись щодо людини, яка викличе ваше роздратування, ви можете поводитися, м'яко кажучи, неадекватно, чим здивуєте оточення – спробуйте опанувати свої негативні емоції.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 червня для Терезів

Вам сьогодні не можна допускати не лише поганих вчинків і злих слів, а й поганих думок: несподівано для вас вони можуть матеріалізуватися, після чого з'ясується, що ви цього зовсім не хотіли.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 червня для Скорпіонів

Не варто втручатися у справи інших людей, навіть якщо йдеться про ваших близьких: дозвольте їм самим вирішувати, як діяти в тій чи іншій ситуації, інакше все може закінчитися сваркою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 червня для Стрільців

Потрібно подолати неорганізованість, яка буде властива вам цього дня, і приділити максимум уваги своїй домівці: після генерального прибирання на душі стане легше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 червня для Козорогів

День може принести приємні зміни в особистому житті: втім, почувши освідчення в коханні або отримавши пропозицію руки та серця, не поспішайте одразу відповідати згодою – дозвольте собі роздуми.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 червня для Водоліїв

Зірки подарують вам успіх у всіх життєвих сферах, та найуспішнішою буде професійна діяльність: щоправда, діяти поки що зарано – присвятіть час обмірковуванню найближчих планів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 червня для Риб

Складуться вдалі обставини для відновлення стосунків із людьми з минулого, яких ви – найімовірніше, з об'єктивних причин – давно не бачили: зараз ви зможете зустрітися і помиритися.

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