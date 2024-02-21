Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли треба діяти

День сприятливий для активних та енергійних дій у будь-яких сферах життя та професійної діяльності.

День сприятливий для активних та енергійних дій у будь-яких сферах життя та професійної діяльності.

Кожному з нас рекомендується вибрати, що для нього є найголовнішим, та працювати у цьому напрямі. Особливо успішними будуть заняття творчістю – велика ймовірність створення справжніх шедеврів.

Овен

У взаєминах із близькими велика ймовірність образ і, як наслідок, сварок, тому небажано не лише згадувати колишні конфлікти, а й взагалі тісно спілкуватися – це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Телець

День, коли важко позбавитися від спогадів, які стосуються про колишніх подій та людей, які в них брали участь: скористайтеся відчуттям дежа-вю для того, щоб зрозуміти, у чому полягала ваша помилка.

Близнята

Не найсприятливіший день для початку роботи над новим проєктом, а ось завершувати раніше розпочаті справи та підтягувати «хвости» можна і потрібно – без закриття професійних «рахунків» рух уперед неможливий.

Рак

Події минулого, пов'язані з тяжкими спогадами, неабияк набридли, тому можливість позбутися їх, яка випаде цього дня, не може вас не потішити.

Лев

Найкращим засобом від поганого настрою, який може переслідувати вас від самого ранку, стане улюблене заняття: незважаючи на зайнятість, намагайтеся викроїти для нього хоч трохи часу.

Діва

Будьте уважні до знаків, які можуть буквально переслідувати вас цього дня: найімовірніше, таким чином вас попередять про можливі серйозні життєві зміни.

Терези

Будь-яка сьогоднішня суперечка стане не процесом, у якому народжується істина, а марною тратою часу: довести свою правоту вам однаково не вдасться, а безцільність розмови зіпсує настрій.

Скорпіон

Велика ймовірність того, що колись кохана людина саме сьогодні – телефонним дзвінком чи ще якимось способом – нагадає вам про себе: не варто вабити себе надіями з цього приводу – двічі увійти в одну річку вам не вдасться.

Стрілець

Не варто звертати увагу на підступи колег-конкурентів, які – через аж ніяк не білу заздрість – можуть сьогодні активізуватися: проігнорувавши їхні слова та дії, ви убезпечите себе від їхньої негативної енергетики.

Козоріг

Приготуйтеся до того, що новий проєкт, який вам можуть запропонувати в цей час, вимагатиме багато зусиль та уваги, але результат, якого вам вдасться досягти, буде того вартий.

Водолій

Незважаючи на те, що ризикувати цього дня не забороняється, заходити занадто далеко в цьому сенсі все-таки не слід, купівлі звичайного лотерейного білета буде цілком достатньо.

Риби

Напевно, вас засмутить непорядна поведінка людини, якій ви звикли довіряти, але це означатиме одне: її місія у вашому житті закінчена – краще відпустити її під усі чотири вітри.

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